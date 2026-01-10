Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський чекає відповіді РФ щодо 20-пунктового плану — дедлайн

Зеленський чекає відповіді РФ щодо 20-пунктового плану — дедлайн

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 13:45
Зеленський чекає відповіді РФ щодо 20-пунктового плану до кінця січня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати відповідь Росії щодо 20-пунктового мирного плану. За його словами, це має відбутися вже до кінця поточного місяця. 

Про це Глава держави повідомив у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Дедлайн для Росії

Український лідер заявив, що сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктову рамкову мирну угоду до того часу, як він завершить узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом. Це може відбутися вже наприкінці цього місяця.

Він додав, що очікує зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, Швейцарія, де, як очікується, обидва лідери відвідають Всесвітній економічний форум, який розпочнеться 19 січня. Президент хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного", — сказав Зеленський.

Цього місяця Трамп заявив, що він "не в захваті" від президента Росії Володимира Путіна, але ще публічно не зобов'язався робити нові кроки на підтримку України. Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні досягли значного прогресу, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах.

Зеленський заявив, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, яка розділяє українські та російські війська після потенційного перемир'я.

Нагадаємо, що експосол США Джон Гербст вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2026 року. Але за  умови, що Трамп може примусити Путіна до миру.

Раніше ми також інформували, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем РФ Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили мирний план США.

Володимир Зеленський Росія мирний план мирні переговори мирна угода
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації