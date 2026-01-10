Зеленський чекає відповіді РФ щодо 20-пунктового плану до кінця січня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати відповідь Росії щодо 20-пунктового мирного плану. За його словами, це має відбутися вже до кінця поточного місяця.

Про це Глава держави повідомив у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Дедлайн для Росії

Український лідер заявив, що сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктову рамкову мирну угоду до того часу, як він завершить узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом. Це може відбутися вже наприкінці цього місяця.

Він додав, що очікує зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, Швейцарія, де, як очікується, обидва лідери відвідають Всесвітній економічний форум, який розпочнеться 19 січня. Президент хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США у разі поновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного", — сказав Зеленський.

Цього місяця Трамп заявив, що він "не в захваті" від президента Росії Володимира Путіна, але ще публічно не зобов'язався робити нові кроки на підтримку України. Хоча переговори Києва з союзниками щодо гарантій безпеки за останні тижні досягли значного прогресу, територіальні питання залишаються головним каменем спотикання в переговорах.

Зеленський заявив, що Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони, яка розділяє українські та російські війська після потенційного перемир'я.

Нагадаємо, що експосол США Джон Гербст вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2026 року. Але за умови, що Трамп може примусити Путіна до миру.

Раніше ми також інформували, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Парижі з посланцем РФ Кирилом Дмитрієвим. Вони обговорили мирний план США.