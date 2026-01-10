Вільна економічна зона на Донбасі — Зеленський розповів про деталі плану США

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна розглядає запропонований США план, який передбачає створення спеціальної економічної зони між українськими та російськими військами у разі досягнення перемир'я. Ініціатива стосується безпосередньо територій на Донеччині та Луганщині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

За словами глави держави, мова не йде про масштабну угоду про вільну торгівлю. У разі реалізації проєкту вільна економічна зона могла б бути створена на територіях, звільнених після відведення військ, та діяти за спеціальним правовим і податковим режимом.

"Формат складний, але справедливий", — зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що запропонований підхід передбачає симетричні кроки з боку Росії та потребує широкого обговорення всередині України. За одним із варіантів, така зона могла б з'явитися на окремих територіях Донбасу і стати компромісним рішенням, яке вимагало б від обох сторін відведення військ на безпечну відстань для відновлення нормального життя.

Водночас Зеленський окреслив і альтернативний сценарій — припинення бойових дій без відведення військ із подальшим врегулюванням спірних питань дипломатичним шляхом.

Глава держави також наголосив, що нинішні дії Росії свідчать про її неготовність до реальної дипломатії.

При цьому президент підкреслив, що позиція України залишається незмінною — Київ ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими, навіть якщо відновлення повного суверенітету над ними відбудеться в майбутньому.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова відправити делегацію до США для наступного раунду переговорів.

А також Володимир Зеленський заявив, угода про двосторонні гарантії безпеки зі США вже готова до підписання.