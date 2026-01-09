Україна готова прибути до США для переговорів про гарантії безпеки

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова вже наступного тижня направити делегацію до Сполучених Штатів для продовження переговорів щодо гарантій безпеки. За його словами, для цього Київ очікує лише відповідного сигналу з американського боку.

Про це Андрій Сибіга заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Чехії, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Сибіга наголосив, що і президент, і вся українська делегація повністю готові до переговорів і налаштовані на максимально швидке просування дипломатичного процесу.

Міністр також відзначив помітне пожвавлення міжнародної дипломатії з початку нового року. За його словами, за інтенсивністю та кількістю контактів складається враження, що переговорний процес перебуває вже далеко не на стартовому етапі. Україна, підкреслив Сибіга, послідовно виступає за активний мирний діалог разом із партнерами.

"Ви знаєте, що зараз в Парижі завершились переговори між українською та американськими делегаціями. Голова держави очікує на детальний звіт від керівника делегації, від членів делегації щодо того прогресу, який досягнуто, а ми маємо саме прогрес. Ми дійсно маємо прогрес за багатьма напрямками, як у погодженні змісту документів, як і в розумінні правової природи цих документів, як і в послідовності кроків, аби їх фіналізувати", — заявив Андрій Сибіга.

За його словами, наразі сформовано чітке бачення майбутніх безпекових гарантій для України. Крім того, українська сторона має розуміння готовності США винести ці гарантії на ратифікацію в Конгресі. Саме тому, у разі отримання політичного сигналу з Вашингтона, Київ готовий негайно продовжити переговори безпосередньо у США.

Нагадаємо, про готовність документів щодо безпекових гарантій для України говорив й Володимир Зеленський.

Також Андрій Сибіга відреагував на російський масований обстріл України 9 січня та застосування ракети "Орєшнік".