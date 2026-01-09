Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина готова отправиться в США для переговоров — Сибига

Украина готова отправиться в США для переговоров — Сибига

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 14:33
Украина готова прибыть в США для переговоров о гарантиях безопасности
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова уже на следующей неделе направить делегацию в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для этого Киев ожидает только соответствующего сигнала с американской стороны.

Об этом Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Когда Украина перейдет на следующий этап переговоров

Сибига подчеркнул, что и президент, и вся украинская делегация полностью готовы к переговорам и настроены на максимально быстрое продвижение дипломатического процесса.

Министр также отметил заметное оживление международной дипломатии с начала нового года. По его словам, по интенсивности и количеству контактов складывается впечатление, что переговорный процесс находится уже далеко не на стартовом этапе. Украина, подчеркнул Сибига, последовательно выступает за активный мирный диалог вместе с партнерами.

"Вы знаете, что сейчас в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Глава государства ожидает детальный отчет от руководителя делегации, от членов делегации относительно того прогресса, который достигнут, а мы имеем именно прогресс. Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, как и в понимании правовой природы этих документов, как и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", — заявил Андрей Сибига.

По его словам, сейчас сформировано четкое видение будущих гарантий безопасности для Украины. Кроме того, украинская сторона имеет понимание готовности США вынести эти гарантии на ратификацию в Конгрессе. Именно поэтому, в случае получения политического сигнала из Вашингтона, Киев готов немедленно продолжить переговоры непосредственно в США.

Напомним, о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины говорил и Владимир Зеленский.

Также Андрей Сибига отреагировал на российский массированный обстрел Украины 9 января и применение ракеты "Орешник".

США переговоры Андрей Сибига война в Украине соглашение по безопасности гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации