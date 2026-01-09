Украина готова прибыть в США для переговоров о гарантиях безопасности

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова уже на следующей неделе направить делегацию в Соединенные Штаты для продолжения переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для этого Киев ожидает только соответствующего сигнала с американской стороны.

Об этом Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Сибига подчеркнул, что и президент, и вся украинская делегация полностью готовы к переговорам и настроены на максимально быстрое продвижение дипломатического процесса.

Министр также отметил заметное оживление международной дипломатии с начала нового года. По его словам, по интенсивности и количеству контактов складывается впечатление, что переговорный процесс находится уже далеко не на стартовом этапе. Украина, подчеркнул Сибига, последовательно выступает за активный мирный диалог вместе с партнерами.

"Вы знаете, что сейчас в Париже завершились переговоры между украинской и американскими делегациями. Глава государства ожидает детальный отчет от руководителя делегации, от членов делегации относительно того прогресса, который достигнут, а мы имеем именно прогресс. Мы действительно имеем прогресс по многим направлениям, как в согласовании содержания документов, как и в понимании правовой природы этих документов, как и в последовательности шагов, чтобы их финализировать", — заявил Андрей Сибига.

По его словам, сейчас сформировано четкое видение будущих гарантий безопасности для Украины. Кроме того, украинская сторона имеет понимание готовности США вынести эти гарантии на ратификацию в Конгрессе. Именно поэтому, в случае получения политического сигнала из Вашингтона, Киев готов немедленно продолжить переговоры непосредственно в США.

Напомним, о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины говорил и Владимир Зеленский.

Также Андрей Сибига отреагировал на российский массированный обстрел Украины 9 января и применение ракеты "Орешник".