МЗС України вимагає реакції світу на балістичний удар РФ Орєшніком

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія застосувала проти Львівської області балістичну ракету середньої дальності, відомої як "Орєшнік". Через це Україна терміново скликає засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні дії в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Про це Андрій Сибіга заявив в соцмережі X.

Сибіга звернувся до партнерів

За його словами, такий удар у безпосередній близькості до кордонів Європейського Союзу та НАТО є прямою й серйозною загрозою безпеці всього європейського континенту.

"Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали", — заявив Сибіга.

Сибіга також звернув увагу на спроби Москви виправдати атаку вигаданою "помстою" за нібито удар по резиденції Володимира Путіна. Міністр назвав такі заяви абсурдними та підкреслив, що цієї події ніколи не було.

За словами глави української дипломатії, використання балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів ЄС і НАТО у відповідь на вигадані загрози є не лише регіональною, а глобальною небезпекою.

Міністр закордонних справ закликав до посилення тиску на Росію.

"Необхідно вжити більш рішучих заходів проти російського танкерного флоту — і США мають рацію, вживаючи заходів у цьому напрямку — а також проти доходів Росії від нафти, її схем та активів. Не тільки в ЄС, а й у всьому світі", — зазначив Андрій Сибіга.

Окремо Андрій Сибіга наголосив на необхідності викривати російську дезінформацію та без зволікань посилювати міжнародний тиск на державу-агресора.

Нагадаємо, окрім "Орєшніка", Росія застосувала по Україні 242 дрони та ще кілька десятків ракет.

Відомо, що у Києві та в Київській області є постраждалі та загиблі від масованої атаки Росії.