Головна Новини дня Росія вдарила "Орєшніком" за 70 км від кордону з ЄС — Садовий

Росія вдарила "Орєшніком" за 70 км від кордону з ЄС — Садовий

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 09:32
Львів менш ніж за 70 км від ЄС — Садовий висловися про удар Орєшніком
Спалах від атаки. Фото: кадр з відео

Мер Львова Андрій Садовий повідомив нові деталі щодо ракетного удару по місту балістикою "Орєшнік". Він звернув увагу, що удар був завданий  безпосередньо неподалік від кордонів з Польщею, яка є країною Європейського союзу.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Читайте також:

Росія вдарила "Орєшніком" по Львову неподалік кордону Польщі

"По Львову було завдано удару балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — це надвисока швидкість", — зазначив Андрій Садовий.

За словами міського голови, це перший випадок застосування такого типу ракетного удару по Львову від початку повномасштабної війни. Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом.

"Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна росії не зупиняється перед жодними кордонами", — зауважив Андрій Садовий.

Водночас у міноборони РФ заявили, що застосування ракети типу "Орєшнік" нібито стало "помстою" за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Мер Львова назвав ці заяви черговою маніпуляцією та наголосив, що подібна риторика не є чимось новим для країни-агресора, яка системно поєднує воєнні злочини з фейками.

Зазначимо, що на Львівщині виникли проблеми з газопостачанням через ракетний удар, проте, Андрій Садовий заявив, що аварії не сталося.

Також у Повітряних силах ЗСУ підсумували чим атакувала Росія по Україні в ніч проти 9 січня.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
