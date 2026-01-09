Видео
Україна
Россия ударила "Орешником" в 70 км от границы с ЕС — Садовый

Россия ударила "Орешником" в 70 км от границы с ЕС — Садовый

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 09:32
Львов менее чем в 70 км от ЕС — Садовый высказался об ударе Орешником
Вспышка от атаки. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил новые детали относительно ракетного удара по городу баллистикой "Орешник". Он обратил внимание, что удар был нанесен непосредственно неподалеку от границ с Польшей, которая является страной Европейского союза.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Читайте также:

Россия ударила "Орешником" по Львову недалеко от границы Польши

"По Львову был нанесен удар баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час — это сверхвысокая скорость", — отметил Андрей Садовый.

По словам городского головы, это первый случай применения такого типа ракетного удара по Львову с начала полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

"Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", — отметил Андрей Садовый.

В то же время в минобороны РФ заявили, что применение ракеты типа "Орешник" якобы стало "местью" за вымышленную атаку на дачу российского диктатора. Мэр Львова назвал эти заявления очередной манипуляцией и подчеркнул, что подобная риторика не является чем-то новым для страны-агрессора, которая системно сочетает военные преступления с фейками.

Отметим, что на Львовщине возникли проблемы с газоснабжением из-за ракетного удара, однако, Андрей Садовый заявил, что аварии не произошло.

Также в Воздушных силах ВСУ подытожили чем атаковала Россия по Украине в ночь на 9 января.

Львов Львовская область Андрей Садовый ЕС ракетный удар Орешник
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
