Львов менее чем в 70 км от ЕС — Садовый высказался об ударе Орешником

Вспышка от атаки. Фото: кадр из видео

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил новые детали относительно ракетного удара по городу баллистикой "Орешник". Он обратил внимание, что удар был нанесен непосредственно неподалеку от границ с Польшей, которая является страной Европейского союза.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

"По Львову был нанесен удар баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч километров в час — это сверхвысокая скорость", — отметил Андрей Садовый.

По словам городского головы, это первый случай применения такого типа ракетного удара по Львову с начала полномасштабной войны. Город расположен менее чем в 70 километрах от границы с Европейским Союзом.

"Это четкий сигнал для наших международных партнеров: война России не останавливается ни перед какими границами", — отметил Андрей Садовый.

В то же время в минобороны РФ заявили, что применение ракеты типа "Орешник" якобы стало "местью" за вымышленную атаку на дачу российского диктатора. Мэр Львова назвал эти заявления очередной манипуляцией и подчеркнул, что подобная риторика не является чем-то новым для страны-агрессора, которая системно сочетает военные преступления с фейками.

Отметим, что на Львовщине возникли проблемы с газоснабжением из-за ракетного удара, однако, Андрей Садовый заявил, что аварии не произошло.

Также в Воздушных силах ВСУ подытожили чем атаковала Россия по Украине в ночь на 9 января.