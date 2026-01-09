Видео
Видео

Главная Новости дня Украина срочно созывает партнеров из-за применения "Орешника"

Украина срочно созывает партнеров из-за применения "Орешника"

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 09:55
МИД Украины требует реакции мира на баллистический удар РФ по Орешнику
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия применила против Львовской области баллистическую ракету средней дальности, известной как "Орешник". Из-за этого Украина срочно созывает заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также соответствующие действия в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Об этом Андрей Сибига заявил в соцсети X.

Читайте также:

Сибига обратился к партнерам

По его словам, такой удар в непосредственной близости к границам Европейского Союза и НАТО является прямой и серьезной угрозой безопасности всего европейского континента.

"Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о подробностях этого опасного удара через дипломатические каналы", — заявил Сибига.

Сибига также обратил внимание на попытки Москвы оправдать атаку вымышленной "местью" за якобы удар по резиденции Владимира Путина. Министр назвал такие заявления абсурдными и подчеркнул, что этого события никогда не было.

По словам главы украинской дипломатии, использование баллистической ракеты средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на вымышленные угрозы является не только региональной, а глобальной опасностью.

Министр иностранных дел призвал к усилению давления на Россию.

"Необходимо принять более решительные меры против российского танкерного флота — и США правы, принимая меры в этом направлении - а также против доходов России от нефти, ее схем и активов. Не только в ЕС, но и во всем мире", — отметил Андрей Сибига.

Отдельно Андрей Сибига отметил необходимость разоблачать российскую дезинформацию и без промедлений усиливать международное давление на государство-агрессора.

Напомним, кроме "Орешника", Россия применила по Украине 242 дрона и еще несколько десятков ракет.

Известно, что в Киеве и в Киевской области есть пострадавшие и погибшие от массированной атаки России.

ООН МИД Андрей Сибига Львовская область ракетный удар Орешник
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
