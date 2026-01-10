Свободная экономическая зона на Донбассе — Зеленский рассказал о деталях плана США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина рассматривает предложенный США план, который предусматривает создание специальной экономической зоны между украинскими и российскими войсками в случае достижения перемирия. Инициатива касается непосредственно территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался о плане США по зоне свободной торговли

По словам главы государства, речь не идет о масштабном соглашении о свободной торговле. В случае реализации проекта свободная экономическая зона могла бы быть создана на территориях, освобожденных после отвода войск, и действовать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", — отметил Зеленский.

Президент пояснил, что предложенный подход предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины. По одному из вариантов, такая зона могла бы появиться на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое требовало бы от обеих сторон отвода войск на безопасное расстояние для восстановления нормальной жизни.

В то же время Зеленский очертил и альтернативный сценарий — прекращение боевых действий без отвода войск с последующим урегулированием спорных вопросов дипломатическим путем.

Глава государства также подчеркнул, что нынешние действия России свидетельствуют о ее неготовности к реальной дипломатии.

При этом президент подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной — Киев никогда не признает временно оккупированные территории российскими, даже если восстановление полного суверенитета над ними состоится в будущем.

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова отправить делегацию в США для следующего раунда переговоров.

А также Владимир Зеленский заявил, соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с США уже готово к подписанию.