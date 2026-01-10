Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буферная зона на Донбассе — Зеленский раскрыл детали плана США

Буферная зона на Донбассе — Зеленский раскрыл детали плана США

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 11:12
Свободная экономическая зона на Донбассе — Зеленский рассказал о деталях плана США
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина рассматривает предложенный США план, который предусматривает создание специальной экономической зоны между украинскими и российскими войсками в случае достижения перемирия. Инициатива касается непосредственно территорий в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о плане США по зоне свободной торговли

По словам главы государства, речь не идет о масштабном соглашении о свободной торговле. В случае реализации проекта свободная экономическая зона могла бы быть создана на территориях, освобожденных после отвода войск, и действовать по специальному правовому и налоговому режиму.

"Формат сложный, но справедливый", — отметил Зеленский.

Президент пояснил, что предложенный подход предусматривает симметричные шаги со стороны России и требует широкого обсуждения внутри Украины. По одному из вариантов, такая зона могла бы появиться на отдельных территориях Донбасса и стать компромиссным решением, которое требовало бы от обеих сторон отвода войск на безопасное расстояние для восстановления нормальной жизни.

В то же время Зеленский очертил и альтернативный сценарий — прекращение боевых действий без отвода войск с последующим урегулированием спорных вопросов дипломатическим путем.

Глава государства также подчеркнул, что нынешние действия России свидетельствуют о ее неготовности к реальной дипломатии.

При этом президент подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной — Киев никогда не признает временно оккупированные территории российскими, даже если восстановление полного суверенитета над ними состоится в будущем.

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова отправить делегацию в США для следующего раунда переговоров.

А также Владимир Зеленский заявил, соглашение о двусторонних гарантиях безопасности с США уже готово к подписанию.

Владимир Зеленский США Донбасс война в Украине гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации