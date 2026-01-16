Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп объявил о создании Совета мира — что известно

Трамп объявил о создании Совета мира — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 04:55
Трамп заявил о создании Совета мира для Газы
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что создан Совет мира. По его словам, состав будет объявлен в ближайшее время. 

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Трамп о Совете мира

"Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо созданный в любое время и в любом месте. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

Важно отметить, что идея Совета мира возникла для разрешения войны между ХАМАС и Израилем в Секторе Газа. К слову, Трамп выложил несколько часов назад еще один пост, в котором объявил переход к следующему этапу мирного плана для Газы. Он подчеркнул, что в качестве главы Совета мира поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Ранее мы писали, что в конце декабря мирный план Трампа оказался под угрозой из-за позиции Израиля.

США война Сектор Газа Дональд Трамп мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации