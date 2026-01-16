Трамп заявил о создании Совета мира для Газы

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что создан Совет мира. По его словам, состав будет объявлен в ближайшее время.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Трамп о Совете мира

"Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный Совет, когда-либо созданный в любое время и в любом месте. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", — написал Трамп.

Важно отметить, что идея Совета мира возникла для разрешения войны между ХАМАС и Израилем в Секторе Газа. К слову, Трамп выложил несколько часов назад еще один пост, в котором объявил переход к следующему этапу мирного плана для Газы. Он подчеркнул, что в качестве главы Совета мира поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Ранее мы писали, что в конце декабря мирный план Трампа оказался под угрозой из-за позиции Израиля.