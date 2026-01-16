Відео
Головна Новини дня Трамп оголосив про створення Ради миру — що відомо

Трамп оголосив про створення Ради миру — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 04:55
Трамп заявив про створення Ради миру для Гази
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив, що створено Раду миру. За його словами, склад буде оголошено найближчим часом. 

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Що сказав Трамп про Раду миру

"Для мене велика честь оголосити про створення Ради миру. Склад Ради буде оголошено найближчим часом, але я можу з упевненістю сказати, що це найвеличніша і найпрестижніша Рада, коли-небудь створена в будь-який час і в будь-якому місці. Дякую вам за увагу до цього питання", — написав Трамп.

Важливо зазначити, що ідея Ради миру виникла для розв'язання війни між ХАМАС та Ізраїлем у Секторі Газа. До слова, Трамп виклав кілька годин тому ще один пост, у якому оголосив перехід до наступного етапу мирного плану для Гази. Він підкреслив, що як голова Ради миру підтримує нещодавно призначений палестинський технократичний уряд.

Раніше ми писали, що наприкінці грудня мирний план Трампа опинився під загрозою через позицію Ізраїлю.

США війна Сектор Гази Дональд Трамп мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
