Трамп заявив, що почався наступний етап щодо миру в Секторі Газа

Президент США Дональд Трамп заявив, що набув чинності другий етап мирного плану щодо Сектора Гази. Він підкреслив, що настав час повної демілітаризації ХАМАСу.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Що відомо про другий етап мирного плану щодо Гази

"Як оголосив Стів Віткофф, ми офіційного вступили в наступний етап 20-пунктного мирного плану Гази", — написав Трамп.

Він підкреслив, що з моменту припинення вогню його команда допомогла доставити в Газу рекордні обсяги гуманітарної допомоги, яку доставили цивільному населенню "з історичною швидкістю та в історичних масштабах масштабах".

"Навіть Організація Об'єднаних Націй визнала це досягнення безпрецедентним. Ці результати підготували ґрунт для наступного етапу", — ідеться в пості.

Трамп додав, що як голова Ради миру підтримує нещодавно призначений палестинський технократичний уряд, а також Національний комітет з управління Газою, "за підтримки Високого представника Ради, для управління Газою в перехідний період".

"Ці палестинські лідери непохитно віддані мирному майбутньому", — стверджує американський лідер.

Крім того, він наголосив, що за підтримки Єгипту, Туреччини та Катару буде досягнуто всеосяжної угоди про демілітаризацію ХАМАС.

"Включно зі здачею всієї зброї і демонтажем усіх тунелів. ХАМАС має негайно виконати свої зобов'язання, включно з поверненням останніх останків до Ізраїлю (імовірно, йдеться про загиблих заручників — Ред.), і без зволікань приступити до повної демілітаризації. Як я вже говорив, вони можуть зробити це легким або важким шляхом. Народ Гази страждав досить довго. Час настав. Мир через силу", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року ЗМІ повідомили, що ХАМАС погодився передати управління Сектором Газа тимчасовій комісії з незалежних технократів.

При цьому вже наприкінці грудня стало відомо, що план Трампа під загрозою через позицію Ізраїлю.