Главная Новости дня Трамп объявил старт второго этапа по миру в Газе

Трамп объявил старт второго этапа по миру в Газе

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 04:40
Трамп заявил, что начался следующий этап по миру в Секторе Газа
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что в силу вступил второй этап мирного плана по Сектору Газа. Он подчеркнул, что настало время полной демилитаризации ХАМАСа.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Что известно о втором этапе мирного плана по Газе

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официального вступили в следующий этап 20-пунктного мирного плана Газы", — написал Трамп.

Он подчеркнул, что с момента прекращения огня его команда помогла доставить в Газу рекордные объемы гуманитарной помощи, которая была доставлена гражданскому населению "с исторической скоростью и в исторических масштабах масштабах".

"Даже Организация Объединенных Наций признала это достижение беспрецедентным. Эти результаты подготовили почву для следующего этапа", — говорится в посте.

Трамп добавил, что в качестве председателя Совета мира поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство, а также Национальный комитет по управлению Газой, "при поддержке Высокого представителя Совета, для управления Газой в переходный период".

"Эти палестинские лидеры непоколебимо привержены мирному будущему", — утверждает американский лидер.

Кроме того, он подчеркнул , что при поддержке Египта, Турции и Катара будет достигнуто всеобъемлющее соглашение о демилитаризации ХАМАС.

"Включая сдачу всего оружия и демонтаж всех туннелей. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последних останков в Израиль (вероятно, речь о погибших заложниках — Ред.), и без промедления приступить к полной демилитаризации. Как я уже говорил, они могут сделать это легким или трудным путем. Народ Газы страдал достаточно долго. Время пришло. Мир через силу", — резюмировал Трамп.

Напомним, в октябре 2025 года СМИ сообщили, что ХАМАС согласился передать управление Сектором Газа временной комиссии из независимых технократов.

При этом уже в конце декабря стало известно, что план Трампа под угрозой из-за позиции Израиля.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
