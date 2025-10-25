ХАМАС передал управление Сектором Газы правительству технократов

Палатки стоят возле поврежденных зданий во время перемирия между Израилем и ХАМАС в городе Газа. Фото: Reuters

ХАМАС согласился передать управление Сектором Газа временной комиссии из независимых технократов. Группировки договорились также о развертывании миротворческих сил ООН для контроля над территорией.

Об этом информирует Times of Israel.

Реклама

Читайте также:

ХАМАС передаст управление Сектором Газа — детали

Палестинские политические движения договорились передать управление Сектором Газа независимому Комитету технократов. Об этом говорится в совместном заявлении палестинских организаций по результатам встречи в Каире 24 октября.

Комитет будет состоять из палестинцев и будет отвечать за руководство ключевыми службами при поддержке арабских стран и международных организаций, "на основе прозрачности и подотчетности". Группировки будут работать над согласованием общей позиции для решения палестинских вопросов.

На встрече присутствовали представители ХАМАС и "Исламского джихада". Основная цель мероприятия — согласование "национальной стратегии" для возрождения Организации освобождения Палестины (ООП) как единственного законного представителя палестинского народа.

ХАМАС также провел отдельные переговоры с руководством ФАТХ относительно второго этапа плана прекращения войны в Газе, предусматривающего передачу управления независимому органу из палестинских технократов.

В заявлении подчеркивается необходимость поддержки соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, соблюдения резолюции ООН о развертывании международных миротворческих сил, вывода израильских войск и обеспечения доступа гуманитарной помощи в Сектор Газа.

В то же время вопрос разоружения ХАМАСа и его исключения из политического процесса остались без внимания заявления, акцент делается только на совместных действиях всех палестинских групп.

Недавно Армия Израиля нанесла новые удары по территории Газы в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС.

Ранее лидер США Дональд Трамп выступил с заявлением о ситуации в Секторе Газа.