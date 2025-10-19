Видео
Израиль нанес удар по Газе в ответ на огонь ХАМАС

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 18:35
обновлено: 18:46
Нетаньяху приказал нанести удар по Газе после обстрела ХАМАС
Газа, разрушенная после бомбардировки. Фото иллюстративное: Reuters

Армия Израиля нанесла новые авиационные и танковые удары по территории Газы в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС. В результате атак погибли по меньшей мере 11 человек, а перемирие, заключенное всего неделю назад, оказалось под угрозой срыва.

Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 19 октября.

Читайте также:

Новое обострение между Израилем и ХАМАС

По данным военных ЦАХАЛ, удары были нанесены по позициям боевиков в южном районе Рафаха после запуска противотанковой ракеты по израильским военным. Армия Израиля заявила, что удары являются ответом на по меньшей мере три нападения, совершенные боевиками в воскресенье. Местные жители сообщили о взрывах и масштабных разрушениях жилых кварталов — это зафиксировано на видео от Clash Report.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал военным решительно реагировать на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС. В ХАМАС в свою очередь заявили, что остаются преданными договоренности о перемирии и не имеют отношения к столкновениям в Рафасе.

Группировка обвинила Израиль в ряде нарушений, которые, по их словам, привели к десяткам жертв среди мирного населения. Между тем израильское правительство настаивает, что обстрелы были направлены исключительно против боевиков, а граница в Рафахе остается закрытой из-за невыполнения договоренностей.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов и в дальнейшем "жестко реагировать" на любые провокации. Министр обороны Израиля Ицхак Кац сообщил, что линия разграничения будет обозначена физически, и любая попытка ее пересечения будет встречена огнем. Перемирие, которое держалось с 11 октября, стало под угрозой срыва, поставив под сомнение надежды на долгосрочный мир.

Напомним, что вторая фаза мирного плана по Сектору Газа, по сообщению президента США Дональда Трампа в Truth Social, стартовала 14 октября.

Ранее мы также информировали, что палестинская группировка ХАМАС казнит людей за сотрудничество с израильтянами.

Израиль Сектор Газа ХАМАС перемирие Авиаудар ЦАХАЛ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
