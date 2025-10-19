Нетаньягу наказав завдати удару по Газі після обстрілу ХАМАС

Газа, зруйнована після бомбардування. Фото ілюстративне: Reuters

Армія Ізраїлю завдала нових авіаційних і танкових ударів по території Гази у відповідь на обстріли з боку ХАМАС. Внаслідок атак загинули щонайменше 11 людей, а перемир’я, укладене лише тиждень тому, опинилося під загрозою зриву.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 19 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Нове загострення між Ізраїлем і ХАМАС

За даними військових ЦАХАЛ, удари були завдані по позиціях бойовиків у південному районі Рафаха після запуску протитанкової ракети по ізраїльських військових. Армія Ізраїлю заявила, що удари є відповіддю на щонайменше три напади, здійснені бойовиками в неділю. Місцеві мешканці повідомили про вибухи та масштабні руйнування житлових кварталів — це зафіксовано на відео від Clash Report.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовим рішуче реагувати на порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАС. У ХАМАС, своєю чергою, заявили, що залишаються відданими домовленості про перемир’я та не мають стосунку до сутичок у Рафасі.

Угруповання звинуватило Ізраїль у низці порушень, які, за їхніми словами, призвели до десятків жертв серед мирного населення. Тим часом ізраїльський уряд наполягає, що обстріли були спрямовані виключно проти бойовиків, а кордон у Рафасі залишається закритим через невиконання домовленостей.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль готовий і надалі "жорстко реагувати" на будь-які провокації. Міністр оборони Ізраїлю Іцхак Кац повідомив, що лінію розмежування буде позначено фізично, і будь-яка спроба її перетину зустрінеться вогнем. Перемир’я, яке трималося з 11 жовтня, стало під загрозою зриву, поставивши під сумнів надії на довгостроковий мир.

Нагадаємо, що друга фаза мирного плану щодо Сектору Гази, за повідомленням президента США Дональда Трампа у Truth Social, стартувала 14 жовтня.

Раніше ми також інформували, що палестинське угруповання ХАМАС страчує людей за співпрацю з ізраїльтянами.