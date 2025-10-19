Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ізраїль завдав удару по Газі у відповідь на вогонь ХАМАС

Ізраїль завдав удару по Газі у відповідь на вогонь ХАМАС

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 18:35
Оновлено: 18:46
Нетаньягу наказав завдати удару по Газі після обстрілу ХАМАС
Газа, зруйнована після бомбардування. Фото ілюстративне: Reuters

Армія Ізраїлю завдала нових авіаційних і танкових ударів по території Гази у відповідь на обстріли з боку ХАМАС. Внаслідок атак загинули щонайменше 11 людей, а перемир’я, укладене лише тиждень тому, опинилося під загрозою зриву.

Про це повідомляє Reuters у неділю, 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Нове загострення між Ізраїлем і ХАМАС

За даними військових ЦАХАЛ, удари були завдані по позиціях бойовиків у південному районі Рафаха після запуску протитанкової ракети по ізраїльських військових. Армія Ізраїлю заявила, що удари є відповіддю на щонайменше три напади, здійснені бойовиками в неділю. Місцеві мешканці повідомили про вибухи та масштабні руйнування житлових кварталів — це зафіксовано на відео від Clash Report.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що наказав військовим рішуче реагувати на порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАС. У ХАМАС, своєю чергою, заявили, що залишаються відданими домовленості про перемир’я та не мають стосунку до сутичок у Рафасі.

Угруповання звинуватило Ізраїль у низці порушень, які, за їхніми словами, призвели до десятків жертв серед мирного населення. Тим часом ізраїльський уряд наполягає, що обстріли були спрямовані виключно проти бойовиків, а кордон у Рафасі залишається закритим через невиконання домовленостей.

Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль готовий і надалі "жорстко реагувати" на будь-які провокації. Міністр оборони Ізраїлю Іцхак Кац повідомив, що лінію розмежування буде позначено фізично, і будь-яка спроба її перетину зустрінеться вогнем. Перемир’я, яке трималося з 11 жовтня, стало під загрозою зриву, поставивши під сумнів надії на довгостроковий мир.

Нагадаємо, що друга фаза мирного плану щодо Сектору Гази, за повідомленням президента США Дональда Трампа у Truth Social, стартувала 14 жовтня.

Раніше ми також інформували, що палестинське угруповання ХАМАС страчує людей за співпрацю з ізраїльтянами.

Ізраїль Сектор Гази ХАМАС перемир'я Авіаудар ЦАХАЛ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації