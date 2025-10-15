Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Почалася друга фаза — Трамп про мирний план щодо Сектору Гази

Почалася друга фаза — Трамп про мирний план щодо Сектору Гази

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 00:27
Мирний план щодо Сектору Гази — Трамп заявив про старт другої фази
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Друга фаза мирного плану щодо Сектору Гази вже почалася. Ключовою метою є повна демілітаризація.

Про старт нового етапу у вівторок, 14 жовтня, повідомив у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

Реклама
Читайте також:
Трамп повідомив про початок другої фази мирного плану щодо Сектору Гази
Скриншот повідомлення Дональда Трампа

Що відомо про нову фазу мирного плану щодо Сектору Гази

Американський лідер зазначив, що 20 заручників повернулися й почуваються добре.

"Важкий тягар знято, але роботу не завершено. Мертвих не повернули, як обіцяли. Другий етап починається прямо зараз", — наголосив Трамп.

У рамках другого етапу Сектор Гази має стати повністю демілітаризованою територією. Якщо бойовики ХАМАС погодяться на роззброєння та відмовляться від управління Сектором, Ізраїль виведе свої війська.

Нагадаємо, у соцмережах оприлюднили відео, на яких представники ХАМАС страчують тих, хто співпрацював з Ізраїлем. Місцеві джерела зазначали, що впродовж кількох днів бойовики під час сутичок вбили щонайменше 33 людей.

Також ми повідомляли, що під час саміту, який відбувся в Єгипті 13 жовтня, лідери кількох країн підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. На думку Трампа, ця домовленість здатна запобігти Третій світовій війні, до якої міг призвести конфлікт на Близькому Сході.

США Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп мирний план
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації