Мирний план щодо Сектору Гази — Трамп заявив про старт другої фази

Друга фаза мирного плану щодо Сектору Гази вже почалася. Ключовою метою є повна демілітаризація.

Про старт нового етапу у вівторок, 14 жовтня, повідомив у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

Що відомо про нову фазу мирного плану щодо Сектору Гази

Американський лідер зазначив, що 20 заручників повернулися й почуваються добре.

"Важкий тягар знято, але роботу не завершено. Мертвих не повернули, як обіцяли. Другий етап починається прямо зараз", — наголосив Трамп.

У рамках другого етапу Сектор Гази має стати повністю демілітаризованою територією. Якщо бойовики ХАМАС погодяться на роззброєння та відмовляться від управління Сектором, Ізраїль виведе свої війська.

Нагадаємо, у соцмережах оприлюднили відео, на яких представники ХАМАС страчують тих, хто співпрацював з Ізраїлем. Місцеві джерела зазначали, що впродовж кількох днів бойовики під час сутичок вбили щонайменше 33 людей.

Також ми повідомляли, що під час саміту, який відбувся в Єгипті 13 жовтня, лідери кількох країн підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. На думку Трампа, ця домовленість здатна запобігти Третій світовій війні, до якої міг призвести конфлікт на Близькому Сході.