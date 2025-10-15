Мирний план щодо Сектору Гази — Трамп заявив про старт другої фази

Почалася друга фаза — Трамп про мирний план щодо Сектору Гази
Друга фаза мирного плану щодо Сектору Гази вже почалася. Ключовою метою є повна демілітаризація.
Про старт нового етапу у вівторок, 14 жовтня, повідомив у соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.
Що відомо про нову фазу мирного плану щодо Сектору Гази
Американський лідер зазначив, що 20 заручників повернулися й почуваються добре.
"Важкий тягар знято, але роботу не завершено. Мертвих не повернули, як обіцяли. Другий етап починається прямо зараз", — наголосив Трамп.
У рамках другого етапу Сектор Гази має стати повністю демілітаризованою територією. Якщо бойовики ХАМАС погодяться на роззброєння та відмовляться від управління Сектором, Ізраїль виведе свої війська.
Нагадаємо, у соцмережах оприлюднили відео, на яких представники ХАМАС страчують тих, хто співпрацював з Ізраїлем. Місцеві джерела зазначали, що впродовж кількох днів бойовики під час сутичок вбили щонайменше 33 людей.
Також ми повідомляли, що під час саміту, який відбувся в Єгипті 13 жовтня, лідери кількох країн підписали угоду про припинення вогню в Секторі Гази. На думку Трампа, ця домовленість здатна запобігти Третій світовій війні, до якої міг призвести конфлікт на Близькому Сході.
