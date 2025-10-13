Відео
Головна Новини дня Запобігла Третій світовій — Трамп підписав мирну угоду щодо Гази

Запобігла Третій світовій — Трамп підписав мирну угоду щодо Гази

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 20:50
Трамп підписав мирну угоду щодо Гази та анонсував початок відбудови регіону
Дональд Трамп на виступі у Єгипті. Фото: Reuters

У понеділок, 13 жовтня, у Єгипті відбувся історичний саміт. Під час нього лідери кількох країн підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

 

Мирний план для Гази

Першим на церемонії підписів виступив президент США Дональд Трамп. Звертаючись до присутніх, він зазначив: "Це зайняло 3000 років, ви можете в це повірити? І це вистоїть. Це неймовірний день для світу".

Після нього угоду підписали президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Трамп підкреслив, що досягнуте домовленість настільки масштабна, що здатна запобігти потенційній Третій світовій війні на Близькому Сході, яка, за його словами, могла виникнути через тривалий конфлікт у регіоні.

Трамп анонсував початок відбудови Гази

"Ми досягли того, що всі говорили про неможливе. Нарешті, ми маємо мир на Близькому Сході. Так приємно бачити, як настає новий і прекрасний день", — сказав Трамп.

За його словами, відбудова Гази — наступний крок після мирного врегулювання, і він може стати найлегшою частиною процесу.

"Ми зробили найскладнішу частину, а решта станеться сама собою. Ми всі знаємо, як відбудовувати та будувати краще за будь-кого у світі", — додав Трамп.

Президент США також висловив "величезну вдячність арабським і мусульманським країнам", які, за його словами, "допомогли зробити цей неймовірний прорив можливим".

Зазначимо, що прем'єр Пакистану Шехбаз Шаріф знову заявив про висунення Трампа на Нобелівську премію миру

"Сьогодні я знову хочу номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру. Щиро вважаю, що він найдостойніший кандидат, бо приніс мир у Південну Азію, врятував мільйони життів, а зараз у Шарм-ель-Шейху досягає миру в Газі, рятуючи мільйони на Близькому Сході. Пане Президенте, вітаю вас! Дякую за ваше зразкове та далекоглядне лідерство. Ви саме та людина, яку світ зараз найбільше потребує!" — сказав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив, що він вирушає до Єгипту для участі у підписанні мирної угоди щодо Сектора Гази. Він також заявив, що після укладення домовленості місто Газа зазнає повної реконструкції.

А 10 жовтня о 12:00 між Ізраїлем та ХАМАС було досягнуто угоди про припинення вогню. Наразі обидві сторони готуються до процесу повернення заручників.

США Ізраїль Сектор Гази Дональд Трамп ХАМАС саміт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
