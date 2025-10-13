Видео
Дата публикации 13 октября 2025 20:50
Трамп подписал мирное соглашение по Газе и анонсировал начало восстановления региона
Дональд Трамп на выступлении в Египте. Фото: Reuters

В понедельник, 13 октября, в Египте состоялся исторический саммит. Во время него лидеры нескольких стран подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает Sky News.

Читайте также:

 

Мирный план для Газы

Первым на церемонии подписей выступил президент США Дональд Трамп. Обращаясь к собравшимся, он отметил: "Это заняло 3000 лет, вы можете в это поверить? И это выстоит. Это невероятный день для мира".

После него соглашение подписали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Трамп подчеркнул, что достигнутая договоренность настолько масштабна, что способна предотвратить потенциальную Третью мировую войну на Ближнем Востоке, которая, по его словам, могла возникнуть из-за длительного конфликта в регионе.

Трамп анонсировал начало восстановления Газы

"Мы достигли того, что все говорили о невозможном. Наконец, мы имеем мир на Ближнем Востоке. Так приятно видеть, как наступает новый и прекрасный день", — сказал Трамп.

По его словам, восстановление Газы — следующий шаг после мирного урегулирования, и он может стать самой легкой частью процесса.

"Мы сделали самую сложную часть, а остальное произойдет само собой. Мы все знаем, как отстраивать и строить лучше любого в мире", — добавил Трамп.

Президент США также выразил "огромную благодарность арабским и мусульманским странам", которые, по его словам, "помогли сделать этот невероятный прорыв возможным".

Отметим, что премьер Пакистана Шехбаз Шариф снова заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

"Сегодня я снова хочу номинировать этого великого президента на Нобелевскую премию мира. Искренне считаю, что он самый достойный кандидат, потому что принес мир в Южную Азию, спас миллионы жизней, а сейчас в Шарм-эль-Шейхе достигает мира в Газе, спасая миллионы на Ближнем Востоке!" дальновидное лидерство. Вы именно тот человек, в котором сейчас больше всего нуждается!" — сказал он.

Напомним, что Дональд Трамп объявил, что он отправляется в Египет для участия в подписании мирного соглашения по Сектору Газа. Он также заявил, что после заключения договоренности город Газа подвергнется полной реконструкции.

А 10 октября в 12:00 между Израилем и ХАМАС было достигнуто соглашение о прекращении огня. Сейчас обе стороны готовятся к процессу возвращения заложников.

США Израиль Сектор Газа Дональд Трамп ХАМАС саммит
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
