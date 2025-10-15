Видео
Началась вторая фаза — Трамп о мирном плане по Сектору Газа

Началась вторая фаза — Трамп о мирном плане по Сектору Газа

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 00:27
Мирный план по Сектору Газа — Трамп заявил о старте второй фазы
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вторая фаза мирного плана по Сектору Газа уже началась. Ключевой целью является полная демилитаризация.

О старте нового этапа во вторник, 14 октября, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Читайте также:
Трамп сообщил о начале второй фазы мирного плана по Сектору Газа
Скриншот сообщения Дональда Трампа

Что известно о новой фазе мирного плана по Сектору Газа

Американский лидер отметил, что 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо.

"Тяжелое бремя снято, но работа не завершена. Мертвых не вернули, как обещали. Второй этап начинается прямо сейчас", — подчеркнул Трамп.

В рамках второго этапа Сектор Газа должен стать полностью демилитаризованной территорией. Если боевики ХАМАС согласятся на разоружение и откажутся от управления Сектором, Израиль выведет свои войска.

Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на которых представители ХАМАС казнят тех, кто сотрудничал с Израилем. Местные источники отмечали, что в течение нескольких дней боевики во время столкновений убили по меньшей мере 33 человека.

Также мы сообщали, что во время саммита, который состоялся в Египте 13 октября, лидеры нескольких стран подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа. По мнению Трампа, эта договоренность способна предотвратить Третью мировую войну, к которой мог привести конфликт на Ближнем Востоке.

США Израиль Сектор Газа Дональд Трамп мирный план
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
