Мирный план по Сектору Газа — Трамп заявил о старте второй фазы

Началась вторая фаза — Трамп о мирном плане по Сектору Газа
Вторая фаза мирного плана по Сектору Газа уже началась. Ключевой целью является полная демилитаризация.
О старте нового этапа во вторник, 14 октября, сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.
Что известно о новой фазе мирного плана по Сектору Газа
Американский лидер отметил, что 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо.
"Тяжелое бремя снято, но работа не завершена. Мертвых не вернули, как обещали. Второй этап начинается прямо сейчас", — подчеркнул Трамп.
В рамках второго этапа Сектор Газа должен стать полностью демилитаризованной территорией. Если боевики ХАМАС согласятся на разоружение и откажутся от управления Сектором, Израиль выведет свои войска.
Напомним, в соцсетях обнародовали видео, на которых представители ХАМАС казнят тех, кто сотрудничал с Израилем. Местные источники отмечали, что в течение нескольких дней боевики во время столкновений убили по меньшей мере 33 человека.
Также мы сообщали, что во время саммита, который состоялся в Египте 13 октября, лидеры нескольких стран подписали соглашение о прекращении огня в Секторе Газа. По мнению Трампа, эта договоренность способна предотвратить Третью мировую войну, к которой мог привести конфликт на Ближнем Востоке.
