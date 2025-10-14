ХАМАС проводит операции по безопасности после перемирия — известно о казнях

Вооруженные бойцы ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Президент США Дональд Трамп сообщил, что палестинская группировка ХАМАС получила временное разрешение на проведение операций по внутренней безопасности в секторе Газа. По его словам, такое решение приняли для предотвращения хаоса после начала перемирия. Тем временем в соцсетях распространяются видео, как бойцы ХАМАС казнят людей за сотрудничество с Израилем.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Трамп одобрил проведение операций по безопасности ХАМАС

"Они действительно хотят остановить эти проблемы, и они открыто об этом говорят. Мы дали им разрешение на определенное время", — сказал Трамп журналистам.

Американский президент пояснил, что в секторе Газа после масштабных разрушений возвращаются миллионы людей, и важно обеспечить порядок.

"Почти два миллиона человек возвращаются в разрушенные здания, и может произойти много плохого. Мы хотим, чтобы это было безопасно",- отметил он.

После вступления в силу прекращения огня в пятницу ХАМАС начал разворачивать свои силы внутренней безопасности в разных частях Газы. Представители группировки заявили, что их цель — остановить беззаконие и мародерство. Министерство внутренних дел ХАМАС даже объявило амнистию для лиц, участвовавших в преступных бандах, при условии, что они не причастны к убийствам.

Однако сообщения о действиях сил безопасности ХАМАС вызвали беспокойство. По данным местных источников, в течение последних дней боевики группировки убили по меньшей мере 33 человека в ходе столкновений с местными кланами. В социальных сетях распространяются видео расстрелов подозреваемых "коллаборационистов", которые якобы произошли в городе Газа. Reuters пока не подтвердило подлинность этих кадров. Ранее власти Газы, контролируемые ХАМАС, сообщили о казни трех мужчин, обвиняемых в сотрудничестве с Израилем.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал мирное соглашение об окончании войны в Газе. Также он назвал план для установления длительного мира. Также ХАМАС освободил 20 израильских заложников.