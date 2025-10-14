Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ХАМАС розпочав публічні страти після миру — що каже Трамп

ХАМАС розпочав публічні страти після миру — що каже Трамп

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 09:51
ХАМАС проводить операції з безпеки після перемир’я — відомо про страти
Озброєні бійці ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Президент США Дональд Трамп повідомив, що палестинське угруповання ХАМАС отримало тимчасовий дозвіл на проведення операцій із внутрішньої безпеки у секторі Газа. За його словами, таке рішення ухвалили для запобігання хаосу після початку перемир’я. Тим часом у соцмережах ширяться відео, як бійці ХАМАС страчують людей за співпрацю з Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Трамп схвалив проведення безпекових операцій ХАМАС

"Вони справді хочуть зупинити ці проблеми, і вони відкрито про це говорять. Ми дали їм дозвіл на певний час", — сказав Трамп журналістам.

Американський президент пояснив, що у секторі Газа після масштабних руйнувань повертаються мільйони людей, і важливо забезпечити порядок.

"Майже два мільйони людей повертаються до зруйнованих будівель, і може статися багато поганого. Ми хочемо, щоб це було безпечно", — зазначив він.

Після набрання чинності припинення вогню у п’ятницю ХАМАС почав розгортати свої сили внутрішньої безпеки в різних частинах Гази. Представники угруповання заявили, що їхня мета — зупинити беззаконня та мародерство. Міністерство внутрішніх справ ХАМАС навіть оголосило амністію для осіб, які брали участь у злочинних бандах, за умови, що вони не причетні до вбивств.

Однак повідомлення про дії сил безпеки ХАМАС викликали занепокоєння. За даними місцевих джерел, протягом останніх днів бойовики угруповання вбили щонайменше 33 людей у ході сутичок із місцевими кланами. У соціальних мережах поширюються відео розстрілів підозрюваних "колаборантів", які нібито відбулися в місті Газа. Reuters поки не підтвердило автентичність цих кадрів. Раніше влада Гази, контрольована ХАМАС, повідомила про страти трьох чоловіків, звинувачених у співпраці з Ізраїлем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав мирну угоду щодо закінчення війни в Газі. Також він назвав план для встановлення тривалого миру. Також ХАМАС звільнив 20 ізраїльських заручників

Сектор Гази Дональд Трамп ХАМАС страта перемир'я
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації