ХАМАС проводить операції з безпеки після перемир’я — відомо про страти

Озброєні бійці ХАМАС. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

Президент США Дональд Трамп повідомив, що палестинське угруповання ХАМАС отримало тимчасовий дозвіл на проведення операцій із внутрішньої безпеки у секторі Газа. За його словами, таке рішення ухвалили для запобігання хаосу після початку перемир’я. Тим часом у соцмережах ширяться відео, як бійці ХАМАС страчують людей за співпрацю з Ізраїлем.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп схвалив проведення безпекових операцій ХАМАС

"Вони справді хочуть зупинити ці проблеми, і вони відкрито про це говорять. Ми дали їм дозвіл на певний час", — сказав Трамп журналістам.

Американський президент пояснив, що у секторі Газа після масштабних руйнувань повертаються мільйони людей, і важливо забезпечити порядок.

"Майже два мільйони людей повертаються до зруйнованих будівель, і може статися багато поганого. Ми хочемо, щоб це було безпечно", — зазначив він.

Після набрання чинності припинення вогню у п’ятницю ХАМАС почав розгортати свої сили внутрішньої безпеки в різних частинах Гази. Представники угруповання заявили, що їхня мета — зупинити беззаконня та мародерство. Міністерство внутрішніх справ ХАМАС навіть оголосило амністію для осіб, які брали участь у злочинних бандах, за умови, що вони не причетні до вбивств.

Однак повідомлення про дії сил безпеки ХАМАС викликали занепокоєння. За даними місцевих джерел, протягом останніх днів бойовики угруповання вбили щонайменше 33 людей у ході сутичок із місцевими кланами. У соціальних мережах поширюються відео розстрілів підозрюваних "колаборантів", які нібито відбулися в місті Газа. Reuters поки не підтвердило автентичність цих кадрів. Раніше влада Гази, контрольована ХАМАС, повідомила про страти трьох чоловіків, звинувачених у співпраці з Ізраїлем.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав мирну угоду щодо закінчення війни в Газі. Також він назвав план для встановлення тривалого миру. Також ХАМАС звільнив 20 ізраїльських заручників.