Трамп зробив заяву щодо миру на Близькому Сході

У понеділок, 13 жовтня, Президент США Дональд Трамп перебуває з візитом в Ізраїлі. Під час свого виступу очільник Білого дому зробив важливу заяву щодо подальшої безпеки Ізраїлю.

Під час свого візиту до Ізраїлю 13 жовтня лідер США Дональд Трамп заявив, що безпеці Ізраїлю більше ніщо не загрожуватиме.

Крім того, під час своєї промови в Кнесеті Трамп окреслив план мирного врегулювання на Близькому Сході.

"Практично весь регіон схвалив план. Газу негайно демілітаризують, ХАМАС роззброять. А безпеці Ізраїлю більше не загрожуватиме ніщо і ніхто, в жодному вигляді", — наголосив глава Білого дому.

В парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що війна в Секторі Гази вже офіційно завершилась. Зокрема, він написав це в книзі відгуків у Кнесеті.

"Це велика честь для мене — великий і прекрасний день. Новий початок", — сказав лідер Америки.

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо він не дотримуватиметься угоди про припинення вогню, Трамп відповів: "Вони дотримуватимуться".

Зауважимо, що сьогодні ХАМАС передав дві групи ізраїльських заручників — відтак загалом було звільнено всіх 20 полонених.

Раніше ми повідомляли, що 13 жовтня Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю з офіційним візитом. Його приїзд відбувається на тлі врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.

Також ми інформували, що під час промови Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали його виступ — вони підняли плакат з написом "геноцид".