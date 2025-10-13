Відео
Україна
Трамп окреслив план мирного врегулювання на Близькому Сході

Дата публікації: 13 жовтня 2025 17:25
Трамп зробив заяву щодо миру на Близькому Сході
Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

У понеділок, 13 жовтня, Президент США Дональд Трамп перебуває з візитом в Ізраїлі. Під час свого виступу очільник Білого дому зробив важливу заяву щодо подальшої безпеки Ізраїлю.

Про це інформують Новини.LIVE.

Читайте також:

Трамп про подальшу безпеку в Ізраїлі

Під час свого візиту до Ізраїлю 13 жовтня лідер США Дональд Трамп заявив, що безпеці Ізраїлю більше ніщо не загрожуватиме.

Крім того, під час своєї промови в Кнесеті Трамп окреслив план мирного врегулювання на Близькому Сході.

"Практично весь регіон схвалив план. Газу негайно демілітаризують, ХАМАС роззброять. А безпеці Ізраїлю більше не загрожуватиме ніщо і ніхто, в жодному вигляді", — наголосив глава Білого дому.

В парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що війна в Секторі Гази вже офіційно завершилась. Зокрема, він написав це в книзі відгуків у Кнесеті.

"Це велика честь для мене — великий і прекрасний день. Новий початок", — сказав лідер Америки.

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо він не дотримуватиметься угоди про припинення вогню, Трамп відповів: "Вони дотримуватимуться"

Зауважимо, що сьогодні ХАМАС передав дві групи ізраїльських заручників — відтак загалом було звільнено всіх 20 полонених.

Раніше ми повідомляли, що 13 жовтня Дональд Трамп прилетів до Ізраїлю з офіційним візитом. Його приїзд відбувається на тлі врегулювання конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом.

Також ми інформували, що під час промови Трампа у Кнесеті двоє ізраїльських парламентарів зірвали його виступ — вони підняли плакат з написом "геноцид".

США Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС перемир'я війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
