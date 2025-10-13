Трамп сделал заявление относительно мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

В понедельник, 13 октября, Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Израиле. Во время своего выступления глава Белого дома сделал важное заявление относительно дальнейшей безопасности Израиля.

Трамп о дальнейшей безопасности в Израиле

Во время своего визита в Израиль 13 октября лидер США Дональд Трамп заявил, что безопасности Израиля больше ничто не будет угрожать.

Кроме того, во время своей речи в Кнессете Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

"Практически весь регион одобрил план. Газу немедленно демилитаризуют, ХАМАС разоружат. А безопасности Израиля больше не будет угрожать ничто и никто, ни в каком виде", — подчеркнул глава Белого дома.

В парламенте Израиля Трамп заявил, что война в Секторе Газа уже официально завершилась. В частности, он написал это в книге отзывов в Кнессете.

"Это большая честь для меня — большой и прекрасный день. Новое начало", — сказал лидер Америки.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если он не будет придерживаться соглашения о прекращении огня, Трамп ответил: "Они будут придерживаться".

Заметим, что сегодня ХАМАС передал две группы израильских заложников — поэтому в целом были освобождены все 20 пленных.

Ранее мы сообщали, что 13 октября Дональд Трамп прилетел в Израиль с официальным визитом. Его приезд происходит на фоне урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Также мы информировали, что во время речи Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали его выступление — они подняли плакат с надписью "геноцид".