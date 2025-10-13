Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 17:25
Трамп сделал заявление относительно мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трампа. Фото: Reuters

В понедельник, 13 октября, Президент США Дональд Трамп находится с визитом в Израиле. Во время своего выступления глава Белого дома сделал важное заявление относительно дальнейшей безопасности Израиля.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Трамп о дальнейшей безопасности в Израиле

Во время своего визита в Израиль 13 октября лидер США Дональд Трамп заявил, что безопасности Израиля больше ничто не будет угрожать.

Кроме того, во время своей речи в Кнессете Трамп очертил план мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

"Практически весь регион одобрил план. Газу немедленно демилитаризуют, ХАМАС разоружат. А безопасности Израиля больше не будет угрожать ничто и никто, ни в каком виде", — подчеркнул глава Белого дома.

В парламенте Израиля Трамп заявил, что война в Секторе Газа уже официально завершилась. В частности, он написал это в книге отзывов в Кнессете.

"Это большая честь для меня — большой и прекрасный день. Новое начало", — сказал лидер Америки.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если он не будет придерживаться соглашения о прекращении огня, Трамп ответил: "Они будут придерживаться".

Заметим, что сегодня ХАМАС передал две группы израильских заложников — поэтому в целом были освобождены все 20 пленных.

Ранее мы сообщали, что 13 октября Дональд Трамп прилетел в Израиль с официальным визитом. Его приезд происходит на фоне урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Также мы информировали, что во время речи Трампа в Кнессете двое израильских парламентариев сорвали его выступление — они подняли плакат с надписью "геноцид".

США Израиль Дональд Трамп ХАМАС перемирие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации