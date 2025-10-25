Відео
Головна Новини дня ХАМАС передасть владу в Секторі Гази — що відомо

ХАМАС передасть владу в Секторі Гази — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 14:56
Оновлено: 14:56
ХАМАС передав управління Сектором Гази уряду технократів
Намети стоять біля пошкоджених будівель під час перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у місті Газа. Фото: Reuters

ХАМАС погодився передати управління Сектором Гази тимчасовій комісії з незалежних технократів. Угруповання домовилися також про розгортання миротворчих сил ООН для контролю над територією.

Про це інформує Times of Israel.

Читайте також:

ХАМАС передасть управління Сектором Гази — деталі

Палестинські політичні рухи домовилися передати управління Сектором Гази незалежному Комітету технократів. Про це йдеться у спільній заяві палестинських організацій за результатами зустрічі в Каїрі 24 жовтня.

Комітет складатиметься з палестинців і відповідатиме за керівництво ключовими службами за підтримки арабських країн та міжнародних організацій, "на основі прозорості та підзвітності". Угруповання працюватимуть над узгодженням спільної позиції для вирішення палестинських питань.

На зустрічі були присутні представники ХАМАС та "Ісламського джихаду". Основна мета заходу — узгодження "національної стратегії" для відродження Організації визволення Палестини (ОВП) як єдиного законного представника палестинського народу.

ХАМАС також провів окремі переговори з керівництвом ФАТХ щодо другого етапу плану припинення війни в Газі, що передбачає передачу управління незалежному органу з палестинських технократів.

У заяві підкреслюється необхідність підтримки угоди про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем, дотримання резолюції ООН про розгортання міжнародних миротворчих сил, виведення ізраїльських військ та забезпечення доступу гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Водночас питання роззброєння ХАМАСу та його виключення з політичного процесу залишилися поза увагою заяви, акцент робиться лише на спільних діях усіх палестинських груп.

Нещодавно Армія Ізраїлю завдала нових ударів по території Гази у відповідь на обстріли з боку ХАМАС.

Раніше лідер США Дональд Трамп виступив із заявою про ситуацію в Секторі Гази.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
