Трамп зробив жорстке попередження для ХАМАС

Трамп зробив жорстке попередження для ХАМАС

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 19:01
Оновлено: 19:00
Трамп попередив ХАМАС про наслідки невиконання обіцянок
Дональд Трамп поруч із президентським літаком. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп виступив із новою заявою про ситуацію в секторі Газа, нагадавши, що угруповання ХАМАС раніше обіцяло скласти зброю, але так і не зробило цього.

В інтерв'ю Fox News Дональд Трамп заявив, терпіння міжнародного співтовариства близьке до межі.

Читайте також:

Американський лідер наголосив, що обіцянки терористів повинні мати наслідки. Він заявив, що світ очікує від ХАМАС конкретних дій, а не чергових заяв, адже йдеться не тільки про політику, а й про життя людей.

Дональд Трамп
Дональд Трамп виходить із Білого дому. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Що сказав Трамп про майбутнє ХАМАС

Ситуація залишається напруженою на тлі повідомлень про те, що бойовики ХАМАС відмовляються повернути тіла загиблих заручників. Трамп зазначив, що це питання стало центральним у переговорах та безпосередньо впливає на позицію Ізраїлю та США.

Президент США також дав зрозуміти, що в разі продовження порушень угод Ізраїль отримає право діяти рішуче. Він додав, що Вашингтон розглядає варіанти щодо зміни керівництва ХАМАС та пошуку тимчасової адміністрації для Гази.

"ХАМАС пообіцяв роззброїтися. Якщо буде потрібно, ми самі роззброїмо їх. Якщо терористи продовжать вбивства, Ізраїль не матиме іншого вибору. Я не дозволю, щоб світ знову занурився в хаос", — пояснив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп назвав причину відмови дати Україні озброєння, яке попросив Володимир Зеленський.

До цього Президент України прокоментував ракетні та дронові удари в глибину території Росії.

Ізраїль війна Дональд Трамп ХАМАС Палестина
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
