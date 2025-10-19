Трамп предупредил ХАМАС о последствиях невыполнения обещаний

Дональд Трамп рядом с президентским самолетом. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением о ситуации в секторе Газа, напомнив, что группировка ХАМАС ранее обещала сложить оружие, но так и не сделала этого.

В интервью Fox News Дональд Трамп заявил, терпение международного сообщества близко к пределу.

Американский лидер подчеркнул, что обещания террористов должны иметь последствия. Он заявил, что мир ожидает от ХАМАС конкретных действий, а не очередных заявлений, ведь речь идет не только о политике, но и о жизнях людей.

Дональд Трамп выходит из Белого дома. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Что сказал Трамп о будущем ХАМАС

Ситуация остается напряженной на фоне сообщений о том, что боевики ХАМАС отказываются вернуть тела погибших заложников. Трамп отметил, что этот вопрос стал центральным в переговорах и напрямую влияет на позицию Израиля и США.

Президент США также дал понять, что в случае продолжения нарушений соглашений Израиль получит право действовать решительно. Он добавил, что Вашингтон рассматривает варианты по смене руководства ХАМАС и поиску временной администрации для Газы.

"ХАМАС пообещал разоружиться. Если потребуется, мы сами разоружим их. Если террористы продолжат убийства, Израиль не будет иметь иного выбора. Я не позволю, чтобы мир снова погрузился в хаос", — объяснил Трамп.

