Израиль не планирует восстанавливать поселения в Газе

Министр обороны Израиля Израиль Кац публично отрицает любые намерения переселять жителей сектора Газа или восстанавливать там израильские гражданские поселения. Его заявление прозвучало после волны публикаций в местных СМИ, которые интерпретировали предыдущие слова министра, как намек на возможную повторную оккупацию анклава, что противоречит мирному плану президента США Дональд Трамп.

Кац отрицает, что Израиль выйдет из Сектора Газа

Кац заявил, что израильские военные никогда полностью не покинут Газу и могут разместить там подразделения типа "Нахаль". После резонанса он уточнил, что речь идет исключительно о компоненте безопасности, а не о создании гражданских поселений.

Журналисты отмечали, что план по Газе, который был согласован Израилем и ХАМАС в октябре при поддержке США, предусматривает полный постепенный вывод израильских войск и отказ от восстановления поселений, но допускает сохранение израильского присутствия в пределах периметра безопасности.

В ХАМАС заявили, что слова Каца противоречат соглашению о прекращении огня, тогда как в США отметили приверженность 20-пунктному мирному плану Трампа.

Заявления прозвучали накануне запланированной встречи Биньямина Нетаньяху и Трампа в Белом доме.

Тем временем строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, который палестинцы считают частью будущего государства, при правительстве Нетаньяху ускорилось. Палестинцы и большинство международного сообщества рассматривают такие поселения как незаконные, тогда как Израиль отрицает это, ссылаясь на исторические и религиозные связи с территорией.

Напомним, в конце октября ХАМАС заявил о согласии о передаче управления Сектором Газа временной комиссии из независимых технократов. Отдельно согласовали тогда и развертывание миротворческих сил ООН для контроля над территорией.

Также, как ранее заявлял Дональд Трамп, продолжается второй этап перемирия между Израилем и Сектором Газа. В частности, стороны согласились, что ХАМАС должен демилитаризоваться, а Израиль в ответ должен вывести свои войска.