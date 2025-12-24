Видео
Главная Новости дня План Трампа по Газе оказался под угрозой из-за позиции Израиля

План Трампа по Газе оказался под угрозой из-за позиции Израиля

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 07:57
Израиль не планирует восстанавливать поселения в Газе
Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Министр обороны Израиля Израиль Кац публично отрицает любые намерения переселять жителей сектора Газа или восстанавливать там израильские гражданские поселения. Его заявление прозвучало после волны публикаций в местных СМИ, которые интерпретировали предыдущие слова министра, как намек на возможную повторную оккупацию анклава, что противоречит мирному плану президента США Дональд Трамп.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Кац отрицает, что Израиль выйдет из Сектора Газа

Кац заявил, что израильские военные никогда полностью не покинут Газу и могут разместить там подразделения типа "Нахаль". После резонанса он уточнил, что речь идет исключительно о компоненте безопасности, а не о создании гражданских поселений.

Журналисты отмечали, что план по Газе, который был согласован Израилем и ХАМАС в октябре при поддержке США, предусматривает полный постепенный вывод израильских войск и отказ от восстановления поселений, но допускает сохранение израильского присутствия в пределах периметра безопасности.

В ХАМАС заявили, что слова Каца противоречат соглашению о прекращении огня, тогда как в США отметили приверженность 20-пунктному мирному плану Трампа.

Заявления прозвучали накануне запланированной встречи Биньямина Нетаньяху и Трампа в Белом доме.

Тем временем строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, который палестинцы считают частью будущего государства, при правительстве Нетаньяху ускорилось. Палестинцы и большинство международного сообщества рассматривают такие поселения как незаконные, тогда как Израиль отрицает это, ссылаясь на исторические и религиозные связи с территорией.

Напомним, в конце октября ХАМАС заявил о согласии о передаче управления Сектором Газа временной комиссии из независимых технократов. Отдельно согласовали тогда и развертывание миротворческих сил ООН для контроля над территорией.

Также, как ранее заявлял Дональд Трамп, продолжается второй этап перемирия между Израилем и Сектором Газа. В частности, стороны согласились, что ХАМАС должен демилитаризоваться, а Израиль в ответ должен вывести свои войска.

Израиль Сектор Газа Дональд Трамп военные перемирие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
