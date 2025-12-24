Ізраїль не планує відновлювати поселення в Газі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац публічно заперечив будь-які наміри переселяти мешканців сектора Газа або відновлювати там ізраїльські цивільні поселення. Його заява пролунала після хвилі публікацій у місцевих ЗМІ, які інтерпретували попередні слова міністра, як натяк на можливу повторну окупацію анклаву, що суперечить мирному плану президента США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Кац заперечив, що Ізраїль вийде із Сектору Гази

Кац заявив, що ізраїльські військові ніколи повністю не залишать Газу і можуть розмістити там підрозділи типу "Нахаль". Після резонансу він уточнив, що йдеться виключно про безпековий компонент, а не про створення цивільних поселень.

Журналісти зазначали, що план щодо Гази, який був узгоджений Ізраїлем і ХАМАС у жовтні за підтримки США, передбачає повний поступовий вивід ізраїльських військ та відмову від відновлення поселень, але допускає збереження ізраїльської присутності в межах периметра безпеки.

У ХАМАС заявили, що слова Каца суперечать угоді про припинення вогню, тоді як у США наголосили на прихильності 20-пунктному мирному плану Трампа.

Заяви пролунали напередодні запланованої зустрічі Біньямін Нетаньягу і Трампа в Білому домі.

Тим часом будівництво ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, який палестинці вважають частиною майбутньої держави, за уряду Нетаньягу прискорилося. Палестинці та більшість міжнародної спільноти розглядають такі поселення як незаконні, тоді як Ізраїль заперечує це, посилаючись на історичні та релігійні зв’язки з територією.

Нагадаємо, наприкінці жовтня ХАМАС заявив про згоду щодо передачі управління Сектором Гази тимчасовій комісії з незалежних технократів. Окремо погодили тоді й розгортання миротворчих сил ООН для контролю над територією.

Також, як раніше заявляв Дональд Трамп, триває другий етап перемир'я між Ізраїлем та Сектором Гази. Зокрема, сторони погодились, що ХАМАС має демілітаризуватися, а Ізраїль у відповідь має вивести свої війська.