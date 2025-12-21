Как может поступить Трамп с Путиным, если тот откажется от мира — Грэм ответил

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп может подписать законопроект, который больно ударит по России. В случае, если Владимир Путин не поддержит идею о мире, такое решение американского лидера будет наиболее правильным.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в комментарии NBC News.

Реклама

Читайте также:

Как Трамп может отреагировать на отказ Путина от мира

Сенатор заявил, что Вашингтон пытается привлечь Москву к переговорам относительно мира в Украине. При этом российский диктатор игнорирует эти усилия. Грэм убежден, что если Путин таки не пойдет на мирное соглашение, Трамп должен действовать жестко.

"Если на этот раз он скажет "нет", вот что, надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, который имеет 85 соавторов и вводит тарифы на страны как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть, признает Россию государством-спонсором терроризма за похищение 20 тысяч украинских детей", — отметил синатор.

Грэм также заявил, что самое главное, что может сделать Трамп — захватить корабли с санкционной российской нефтью. Так же, как сейчас делают в Венесуэле.

Напомним, ранее Трамп заявил о том, что общался с Путиным. Разговор состоялся недавно.

Также мы рассказывали о том, что Трамп прокомментировал гарантии безопасности. Он отметил, что Украина их получит.