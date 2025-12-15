Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что уже общался непосредственно с Путиным

Трамп заявил, что уже общался непосредственно с Путиным

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 23:08
Переговоры Трампа и Путина - президент США подтвердил разговор
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что он уже общался с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом тема осталась неизвестной.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Читайте также:

Переговоры Путина и Трампа

Репортер спросил Трампа, общался ли он недавно с Путиным.

Трамп ответил коротко: "Да, общался".

При этом, когда именно это произошло, — неизвестно.

Напомним, что до этого Дональд Трамп отметил, что Россия и Украина имеют право на изменение позиции по завершению войны.

Ранее Трамп обсудил войну в Украине с лидерами Европейского Союза.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
