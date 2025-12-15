Переговоры Трампа и Путина - президент США подтвердил разговор

Трамп заявил, что уже общался непосредственно с Путиным
Дата публикации 15 декабря 2025 23:08
Дональд Трамп. Фото: Reuters
В понедельник, 15 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что он уже общался с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом тема осталась неизвестной.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Репортер спросил Трампа, общался ли он недавно с Путиным.
Трамп ответил коротко: "Да, общался".
При этом, когда именно это произошло, — неизвестно.
Напомним, что до этого Дональд Трамп отметил, что Россия и Украина имеют право на изменение позиции по завершению войны.
Ранее Трамп обсудил войну в Украине с лидерами Европейского Союза.
