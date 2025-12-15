Трамп заявил, что Россия и Украина могут менять позиции по войне

Трамп заявил, что РФ и Украина могут менять позицию по войне
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут менять позицию по завершению войны.
Об этом Дональд Трамп сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 15 декабря.
Трамп отметил, что Россия якобы хочет закончить войну в Украине, однако в определенный момент может отказаться от этого. По его словам, такое же может случиться со стороны Украины.
"Мы должны привести их к общему мнению. Но я считаю, это продвигается очень хорошо", — добавил лидер США.
Напомним, 15 декабря Трамп провел разговор с лидерами Европы. Стороны обсудили войну в Украине.
Также после переговоров с представителями США украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, проведет ли разговор с Трампом.
