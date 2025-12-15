Трамп заявив, що Росія й Україна можуть змінювати позиції щодо війни

Трамп заявив, що РФ і Україна можуть змінювати позицію щодо війни
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна можуть змінювати позицію щодо завершення війни.
Про це Дональд Трамп повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 15 грудня.
Росія і Україна можуть змінювати позицію щодо завершення війни
Трамп наголосив, що Росія нібито хоче закінчити війну в Україні, однак в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, таке ж може трапитися зі сторони України.
"Ми маємо привести їх до спільної думки. Але я вважаю, це просувається дуже добре", — додав лідер США.
Нагадаємо, 15 грудня Трамп провів розмову з лідерами Європи. Сторони обговорили війну в Україні.
Також після переговорів з представниками США український лідер Володимир Зеленський повідомив, чи проведе розмову з Трампом.
