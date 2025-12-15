Відео
Головна Новини дня Трамп заявив, що РФ і Україна можуть змінювати позицію щодо війни

Трамп заявив, що РФ і Україна можуть змінювати позицію щодо війни

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 22:39
Трамп заявив, що Росія й Україна можуть змінювати позиції щодо війни
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна можуть змінювати позицію щодо завершення війни.

Про це Дональд Трамп повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Росія і Україна можуть змінювати позицію щодо завершення війни

Трамп наголосив, що Росія нібито хоче закінчити війну в Україні, однак в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, таке ж може трапитися зі сторони України. 

"Ми маємо привести їх до спільної думки. Але я вважаю, це просувається дуже добре", — додав лідер США.

Нагадаємо, 15 грудня Трамп провів розмову з лідерами Європи. Сторони обговорили війну в Україні.

Також після переговорів з представниками США український лідер Володимир Зеленський повідомив, чи проведе розмову з Трампом.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
