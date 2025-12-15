Переговори Трампа та Путіна - президент США підтвердив розмову

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, президент США Дональд Трамп заявив, що він вже спілкувався із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому тема залишилась невідомою.

Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами.

Переговори Путіна та Трампа

Репортер запитав Трампа, чи спілкувався він нещодавно з Путіним.

Трамп відповів коротко: "Так, спілкувався".

При цьому, коли саме це сталося, — невідомо.

Нагадаємо, що до цього Дональд Трамп зазначив, що Росія та Україна мають право на зміну позицію щодо завершення війни.

Раніше Трамп обговорив війну в Україні із лідерами Європейського Союзу.