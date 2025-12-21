Як може вчинити Трамп з Путіним, якщо той відмовиться від миру — Грем відповів

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп може підписати законопроєкт, який боляче вдарить по Росії. У випадку, якщо Володимир Путін не підтримає ідею про мир, таке рішення американського лідера буде найбільш правильним.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі NBC News.

Сенатор зазначив, що Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів щодо миру в Україні. При цьому російський диктатор ігнорує ці зусилля. Грем переконаний, що якщо Путін таки не піде на мирну угоду, Трамп повинен діяти жорстко.

"Якщо цього разу він скаже "ні", ось що, сподіваюсь, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, що має 85 співавторів і вводить тарифи на країни як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей", — зазначив синатор.

Грем також заявив, що найголовніше, що може зробити Трамп — захопити кораблі з санкційною російською нафтою. Так само як зараз роблять у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про те, що спілкувався з Путіним. Розмова відбулася нещодавно.

Також ми розповідали про те, що Трамп прокоментував гарантії безпеки. Він наголосив, що Україна їх отримає.