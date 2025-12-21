Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Що може зробити Трамп, якщо Путін не піде на мир — Грем відповів

Що може зробити Трамп, якщо Путін не піде на мир — Грем відповів

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 22:55
Як може вчинити Трамп з Путіним, якщо той відмовиться від миру — Грем відповів
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп може підписати законопроєкт, який боляче вдарить по Росії. У випадку, якщо Володимир Путін не підтримає ідею про мир, таке рішення американського лідера буде найбільш правильним.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі NBC News.

Реклама
Читайте також:

Як Трамп може відреагувати на відмову Путіна від миру

Сенатор зазначив, що Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів щодо миру в Україні. При цьому російський диктатор ігнорує ці зусилля. Грем переконаний, що якщо Путін таки не піде на мирну угоду, Трамп повинен діяти жорстко.

"Якщо цього разу він скаже "ні", ось що, сподіваюсь, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, що має 85 співавторів і вводить тарифи на країни як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей", — зазначив синатор.

Грем також заявив, що найголовніше, що може зробити Трамп — захопити кораблі з санкційною російською нафтою. Так само як зараз роблять у Венесуелі.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про те, що спілкувався з Путіним. Розмова відбулася нещодавно.

Також ми розповідали про те, що Трамп прокоментував гарантії безпеки. Він наголосив, що Україна їх отримає.

США Дональд Трамп війна Росія Ліндсі Грем
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації