Рік після інавгурації Трампа — чому не завершив війну в Україні за 24 години

Рівно рік тому, 20 січня 2025 року, відбулася інавгурація президента США Дональда Трампа. У промові він заявив, що під час його каденції США зосередяться на припиненні всіх війн, які є у світі. Також під час виборчої кампанії Трамп не раз обіцяв, що зупинить війну в Україні за 24 години.

Новини.LIVE розповідають, які обіцянки дав Україні Трамп та чим тепер він виправдовує неможливість завершити війну.

Передвиборчі обіцянки Трампа

Одразу після свого переобрання президентом Трамп заявив, що завершить війни у світі, в тому числі і в Україні.

"Я добре знаю Зеленського (президента України — ред.). Я добре знаю Путіна (російського диктатора — ред.). Це буде легко", — наголошував він.

На якому етапі війна в Україні зараз

24 години минули рік тому, але війна так і не завершилась. Крім того, швидкого результату не дали і дипломатичні зусилля.

Зокрема, сторони досі не дійшли згоди щодо мирного плану.

Якщо на початку 2025 року від Трампа звучали оптимістичні сигнали, то вже на весні розпочалась критика на адресу України.

Швидке завершення війни, яке пообіцяв Трамп, обертається для України тиском на поступки, який може мати довгі наслідки. Більше того, деякі з таких вимог грають на руки Росії.

Трамп переконаний, що вибори в Україні мають відбутися навіть під час війни, незважаючи на те, що це забороняє Основний закон. Також президент США підштовхує Україну до територіальних поступок та відмови від членства в НАТО.

Додамо, що у 2023 році Дональд Трамп заявляв, що дозволив би Путіну окупувати частину України для миру.

А у листопаді 2024 року The Wall Street Journal оприлюднив нариси мирного плану Дональда Трампа, яким поділилося анонімне джерело. Тоді стало відомо, що однією з ідей новообраного президента щодо закінчення війни є заморожування конфлікту.

Хто винен у війні, що триває в Україні — версія Трампа

На думку Трампа, повномасштабна війна РФ проти України у лютому 2022 року та напад ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року ніколи б не відбулися, якби він обіймав посаду президента.

За словами президента США, вина лежить на його попередникові Джо Байдену.

"Брехливий Джо Байден втягнув нас у справжню "халепу" з Росією, але я збираюся витягнути нас. Мільйони людей безглуздо загинули, і їх буде набагато більше, якщо ми не укладемо й не підпишемо угоду про припинення вогню та остаточний мирний договір із Росією", — зазначав він.

Більше того, нещодавно Трамп заявив, що миру в Україні заважає Зеленський. За його словами, Путін нібито готовий завершити свою війну.

На запитання про те, чому переговори під керівництвом США досі вирішили найбільший сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Перекладання вини Трампом може вплинути на громадську думку в США та за кордоном, зменшуючи тиск на Росію як агресора.

Чому Трамп не завершив війну в Україні

У березні 2025 року, через майже два місяці після інавгурації, Трамп заявив, що слова про закінчення війни в Україні за 24 години "були жартом".

Вже у липні він зазначив, що не знає, чи зможе завершити війну Росії проти України.

"Я не знаю. Я не можу сказати вам, чи станеться це, чи ні... Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація з Україною — це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити", — додав Трамп.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що найближчим часом не варто очікувати на завершення війни в Україні, адже Сполучені Штати Америки не хочуть цього таким чином, щоб винагороджувати агресора.

Війна в Україні досі не завершена, проте президент США пообіцяв сильні гарантії безпеки.

Отже, обіцянка завершити війну за 24 години була передвиборчим популізмом, адже конфлікт в Україні є складним. Навіть досвідчені дипломати та військові експерти оцінювали б таке завдання як нереальне.

Як Трамп намагається догодити Путіну

У травні, після розмови з Путіним, Трамп чітко дав зрозуміти європейським партнерам, що не має наміру долучатися до нової хвилі санкцій проти Кремля, яку ініціюють країни ЄС і Велика Британія.

Тепер же стало відомо, що мирний план, який США представили Україні як свій, за деякими даними, попередньо був погоджений у Росії.

Крім того, американський лідер не вважає необхідним застосування силового сценарію щодо лідера РФ Володимира Путіна, як от до глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Аж через рік після своїх обіцянок закінчити війну, Трамп визнав, що Путін вбиває забагато людей. Він навіть поширив статтю New York Post, де диктатора Путіна назвали головною перешкодою для завершення війни, а "атаку" на його резиденцію — цинічною вигадкою.

У грудні під час виступу перед пресою американський лідер зізнався, що його об’єднав із Путіним спільний досвід подолання звинувачень у змові.

Врешті решт 16 січня 2026 року Трамп заявив про створення "Ради миру". 19 січня стало відомо, що запрошення на вступ до неї отримав Путін.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем розповів, що може зробити Трамп, якщо Путін все-таки не погодиться на перемир’я. За його словами, Трамп повинен діяти жорстко. Він може навіть захопити кораблі з санкційною російською нафтою.

Вихваляння Трампа

Натомість Трамп часто намагається доказати світу, що він всьому голова і за ним вирішальне слово. Зокрема, нещодавно він наголосив, що у Зеленського немає карт.

"У нього є лише одне — Дональд Трамп. Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", — додав американський президент.

Крім того, за словами Трампа, якщо б не він, то Росія захопила б усю Україну. І саме за ним буде фінальне рішення щодо завершення війни.

Конфлікт за участю Трампа в інших країнах

Нагадаємо, нещодавно Трамп наказав спецпризначенцям підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. Відомо, що США розглядають декілька сецнаріїв.

12 січня стало відомо, що у Конгресі США з’явився законопроєкт про анексію Гренландії.

Непростою є ситуація і в Венесуелі. 3 січня Трамп наказав вдарити по об'єктах в країні. Згодом стало відомо, що США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. президента Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни. Тепер їх судять.

Проти Мадуро висунуто такі обвинувачення: змова з наркотероризмом, змова щодо імпорту кокаїну, володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями та змова з метою володіння автоматичною зброєю та вибуховими пристроями проти США.

Після цього віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила про готовність діалогу зі США. Проте Трамп не виключив повторної військової операції в Венесуелі.

Водночас Трампу вдалося врегулювати війну в Секторі Гази.

Також Трамп розкрив плани щодо Мексики та Куби.