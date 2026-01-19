Путін отримав запрошення до Ради миру — що відомо

Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення доєднатися до "Ради миру", яку створив американський президент США Дональд Трамп. У Москві вже розглядають запрошенням.

Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Путіна запросили до "Ради миру"

Як заявив Пєсков, Москва наразі вивчає отриману пропозицію та розраховує на подальші контакти з американською стороною для уточнення всіх деталей. Речник Путіна підтвердив, що запрошення надійшло дипломатичними каналами, і наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Зазначимо, що "Рада миру" є складовою мирного плану щодо врегулювання ситуації в секторі Газа, який був напрацьований за посередництва Трампа. Очікується, що саме він очолить цей орган, який має координувати майбутнє управління палестинським анклавом.

Запрошення до Ради вже отримали низка світових лідерів, зокрема з Індії, Австралії, Йорданії, Греції, Кіпру та Пакистану. Про свою участь також повідомляли Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина й Албанія. Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився приєднатися до ініціативи, як і лідер Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.

Участь у "Раді миру" передбачена безкоштовно, однак внесок у розмірі одного мільярда доларів забезпечує статус постійного члена. Залучені кошти планують спрямувати безпосередньо на реалізацію мандата Ради, зокрема на відновлення інфраструктури Гази.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про створення "Ради миру" 16 січня.

Крім того, стало відомо, як створення ного альянсу може вплинути на Україну.