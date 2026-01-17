Альтернатива ООН — Трамп планує створити Раду миру для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп прагне створити власну глобальну структуру для завершення воєн. Адміністрація президента США розглядає можливість розширення повноважень нової "Ради миру" на Україну та Венесуелу.

Про це повідомляє впливове видання Financial Times із посиланням на власні поінформовані джерела в дипломатичних колах.

Білий дім шукає нові шляхи, адже старі інституції працюють надто повільно, зазначають співрозмовники видання. За даними журналістів, нову структуру презентують наступного тижня в Давосі. Спочатку орган мав займатися лише Сектором Гази. Проте тепер амбіції Вашингтона значно зросли.

Ідея викликала серйозний резонанс і деякі дипломати називають раду "паралельною ООН". Це буде неофіційний орган для розв'язання конфліктів.

Склад ради поки тримають у секреті. Президент США вже надіслав запрошення потенційним учасникам, серед яких будуть світові лідери. Офіційний Державний департамент США наразі мовчить, а чиновники відмовилися коментувати виданню плани щодо України.

Financial Times зазначає, що більшість деталей функціонування ради досі невідомі. Питання юридичних повноважень структури залишається відкритим. Світ чекає на форум у Давосі, де Трамп має розкрити всі карти.

