Главная Новости дня "Совет мира" от Трампа для Украины — на что он может быть похож

"Совет мира" от Трампа для Украины — на что он может быть похож

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 04:47
Альтернатива ООН — Трамп планирует создать Совет мира для Украины
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп стремится создать собственную глобальную структуру для завершения войн. Администрация президента США рассматривает возможность расширения полномочий нового "Совета мира" на Украину и Венесуэлу.

Об этом сообщает влиятельное издание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники в дипломатических кругах.

Белый дом ищет новые пути, ведь старые институты работают слишком медленно, отмечают собеседники издания. По данным журналистов, новую структуру презентуют на следующей неделе в Давосе. Сначала орган должен был заниматься только Сектором Газы. Однако теперь амбиции Вашингтона значительно возросли.

Идея вызвала серьезный резонанс и некоторые дипломаты называют совет "параллельной ООН". Это будет неофициальный орган для решения конфликтов.

Состав совета пока держат в секрете. Президент США уже направил приглашения потенциальным участникам, среди которых будут мировые лидеры. Официальный Государственный департамент США пока молчит, а чиновники отказались комментировать изданию планы по Украине.

Financial Times отмечает, что большинство деталей функционирования совета до сих пор неизвестны. Вопрос юридических полномочий структуры остается открытым. Мир ждет форум в Давосе, где Трамп должен раскрыть все карты.

Напомним, Германия может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США из-за территориальных претензий Трампа на Гренландию.

Ранее мы писали, что в конце декабря мирный план Трампа в Газе оказался под угрозой из-за позиции Израиля.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине мирный план
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
