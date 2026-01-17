Відео
Україна
Червона картка Трампу — Німеччина погрожує футболом за Гренландію

Червона картка Трампу — Німеччина погрожує футболом за Гренландію

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 00:43
Бойкот ЧС-2026 — Німеччина погрожує Трампу через Гренландію
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Німеччина може відмовитися від участі в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року через територіальні претензії Дональда Трампа на Гренландію. Такий радикальний крок розглядають як останній інструмент впливу на Білий дім.

Про це заявив Юрген Хардт, впливовий речник парламентської групи Союзу (CDU/CSU) та довірена особа майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, повідомляє Welt.

Читайте також:

Чому Гренландія може зірвати мундіаль

Можливість силової анексії з боку США — це прямий виклик Данії та безпеці всього Євросоюзу. Хардт вважає, що лише загроза зриву турніру змусить президента США замислитися.

"Скасування турніру було б, у кращому разі, останнім засобом, щоб повернути президента Трампа до тями щодо питання Гренландії, оскільки для нього ЧС-2026 дуже важливий", — сказав Хардт.

Видання зауважує, що побоювання Європи мають реальне підґрунтя на тлі втручання США у Венесуелі. Тепер під ціллю опинилася арктична зона. Анексія Гренландії зруйнує архітектуру Північноатлантичного альянсу, кажуть у ЄС, а це спровокує глобальний хаос.

До турніру залишилося п'ять місяців. Матчі мають прийняти Канада, Мексика та США. Проте політична криза ставить свято футболу під загрозу. Якщо Трамп піде на загострення, стадіони в Америці можуть залишитися напівпорожніми, акцентує видання.

Нагадаємо, що у Білому домі зробили заяву, що США мають намір регулярно проводити переговори з чиновниками Данії та Гренландії.

А до цього Німеччина заявила, що може направити військових до Гренландії з метою посилення оборони на тлі заяв і зазіхань президента США Дональда Трампа.

Німеччина Дональд Трамп футбол Гренландія ЧС-2026 з футболу
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
