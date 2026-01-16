Левітт заявила, що США вестимуть переговори про Гренландію кожні 2-3 тижні

Керолайн Левітт. Фото: Вікіпедія

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США мають намір проводити переговори з чиновниками Данії та Гренландії кожні 2-3 тижні. Зокрема, йтиметься про придбання острова.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказала Левітт про переговори щодо Гренландії

"На цій зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжать технічні переговори щодо угоди про придбання. Ці переговори, як мені сказали, відбуватимуться кожні два-три тижні", — заявила Керолайн Левітт.

Варто зазначити, що 14 січня, після переговорів у Вашингтоні з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо, глава МЗС Данії Ларс Лекке Расмуссен сказав, що "фундаментальна незгода" щодо Гренландії залишається. При цьому підкреслив, що обидві сторони продовжать переговори.

Продовжуючи коментувати ситуацію, Левітт додала, що розміщення європейських військових у Гренландії не вплине на плани глави Білого дому Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Нагадаємо, 15 січня президент Франції Еммануель Макрон написав у себе в соцмережах, що ухвалив рішення відправити до Гренландії французькі війська.

Також ми писали, що за даними Bild, уже цього тижня свої війська до Гренландії може відправити Німеччина.