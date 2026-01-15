Відео
Німеччина відправить своїх солдатів до Гренландії — що відомо

Німеччина відправить своїх солдатів до Гренландії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 09:26
Німеччина цього тижня відправить військових у Гренландію
Німецькій військові. Ілюстративне фото: Укрінформ

Німеччина вже цього тижня може направити військових до Гренландії. На острів прибуде передова група солдатів Бундесверу з метою посилення оборони на тлі заяв і зазіхань президента США Дональда Трампа.

Про це інформує Bild.

Читайте також:

Німеччина планує відправити військових в Гренландію

Отже, вже цього тижня Німеччина відправить передову групу військових в Гренландію.

"Данія оголосила у вівторок, що значно збільшить свою присутність. Крім того, очікується, що інші європейські партнери НАТО наслідуватимуть цей приклад", — інформує Bild.

За інформацією співрозмовників видання, спочатку буде відправлено передову групу з кількох співробітників Бундесверу. Зазначається, що їхня місія може розпочатися вже в четвер, 15 січня.  

Зараз офіцери та логісти мають з'ясувати, який внесок може зробити німецька армія в межах спільної місії армій ЄС.

Цю ж інформацію підтвердив агентству Reuters представник німецького уряду.

Нещодавно стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон ухвалив рішення відправити французькі війська до Гренландії.

Раніше конгресмен Ренді Файн запропонував законопроєкт щодо можливого приєднання Гренландії до США. 

А президент США Дональд Трамп доручив розробити план потенційного вторгнення в Гренландію.

США Німеччина Дональд Трамп Гренландія політики війна
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
