Главная Новости дня Германия отправит своих солдат в Гренландию — что известно

Германия отправит своих солдат в Гренландию — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 09:26
Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию
Немецкие военные. Иллюстративное фото: Укринформ

Германия уже на этой неделе может направить военных в Гренландию. На остров прибудет передовая группа солдат Бундесвера с целью усиления обороны на фоне заявлений и посягательств президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Bild.

Читайте также:

Германия планирует отправить военных в Гренландию

Итак, уже на этой неделе Германия отправит передовую группу военных в Гренландию.

"Дания объявила во вторник, что значительно увеличит свое присутствие. Кроме того, ожидается, что другие европейские партнеры НАТО последуют этому примеру", — информирует Bild.

По информации собеседников издания, сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера. Отмечается, что их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Сейчас офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад может сделать немецкая армия в рамках совместной миссии армий ЕС.

Эту же информацию подтвердил агентству Reuters представитель немецкого правительства.

Недавно стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отправить французские войска в Гренландию.

Ранее конгрессмен Рэнди Файн предложил законопроект о возможном присоединении Гренландии к США.

А президент США Дональд Трамп поручил разработать план потенциального вторжения в Гренландию.

США Германия Дональд Трамп Гренландия политики
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
