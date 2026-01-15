Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию

Немецкие военные. Иллюстративное фото: Укринформ

Германия уже на этой неделе может направить военных в Гренландию. На остров прибудет передовая группа солдат Бундесвера с целью усиления обороны на фоне заявлений и посягательств президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Bild.

Германия планирует отправить военных в Гренландию

Итак, уже на этой неделе Германия отправит передовую группу военных в Гренландию.

"Дания объявила во вторник, что значительно увеличит свое присутствие. Кроме того, ожидается, что другие европейские партнеры НАТО последуют этому примеру", — информирует Bild.

По информации собеседников издания, сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера. Отмечается, что их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Сейчас офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад может сделать немецкая армия в рамках совместной миссии армий ЕС.

Эту же информацию подтвердил агентству Reuters представитель немецкого правительства.

Недавно стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение отправить французские войска в Гренландию.

Ранее конгрессмен Рэнди Файн предложил законопроект о возможном присоединении Гренландии к США.

А президент США Дональд Трамп поручил разработать план потенциального вторжения в Гренландию.