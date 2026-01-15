Макрон заявил, что отправил в Гренландию французские войска

Макрон направил в Гренландию войска
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение отправить французские войска в Гренландию. Они будут участвовать в военных учениях и первые подразделения уже в пути.
Об этом он рассказал в соцсети Х.
Что сказал Макрон об отправке войск в Гренландию
"По просьбе Дании я принял решение о том, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, под названием "Операция "Арктическая выносливость"", — пишет Макрон.
Он добавил, что первые французские военные подразделения уже выдвинулись в путь. За ними последуют другие.
Напомним, что на днях в Конгресс США был внесен законопроект, который предоставит президенту Дональду Трампу разрешение "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии. Кроме того, документ поможет присоединить Гренландию к Штатам.
По данным Dayli Mail, Трамп приказал командованию Сил специальных операций подготовить план возможного вторжения в Гренландию. При этом идею силового сценария военное руководство пока заблокировало.
Также мы писали, что после угроз Трампа в Дании заявили, что страна усилит военное присутствие в Гренландии.
