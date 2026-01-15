Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон направил в Гренландию войска

Макрон направил в Гренландию войска

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 05:13
Макрон заявил, что отправил в Гренландию французские войска
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение отправить французские войска в Гренландию. Они будут участвовать в военных учениях и первые подразделения уже в пути.

Об этом он рассказал в соцсети Х.

Реклама
Читайте также:

Что сказал Макрон об отправке войск в Гренландию

"По просьбе Дании я принял решение о том, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, под названием "Операция "Арктическая выносливость"", — пишет Макрон.

Он добавил, что первые французские военные подразделения уже выдвинулись в путь. За ними последуют другие.

Напомним, что на днях в Конгресс США был внесен законопроект, который предоставит президенту Дональду Трампу разрешение "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии. Кроме того, документ поможет присоединить Гренландию к Штатам.

По данным Dayli Mail, Трамп приказал командованию Сил специальных операций подготовить план возможного вторжения в Гренландию. При этом идею силового сценария военное руководство пока заблокировало.

Также мы писали, что после угроз Трампа в Дании заявили, что страна усилит военное присутствие в Гренландии.

Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп Дания Гренландия армия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации