Макрон заявил, что отправил в Гренландию французские войска

Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что принял решение отправить французские войска в Гренландию. Они будут участвовать в военных учениях и первые подразделения уже в пути.

Об этом он рассказал в соцсети Х.

Что сказал Макрон об отправке войск в Гренландию

"По просьбе Дании я принял решение о том, что Франция примет участие в совместных учениях, организованных Данией в Гренландии, под названием "Операция "Арктическая выносливость"", — пишет Макрон.

Он добавил, что первые французские военные подразделения уже выдвинулись в путь. За ними последуют другие.

Напомним, что на днях в Конгресс США был внесен законопроект, который предоставит президенту Дональду Трампу разрешение "принять необходимые меры" для приобретения Гренландии. Кроме того, документ поможет присоединить Гренландию к Штатам.

По данным Dayli Mail, Трамп приказал командованию Сил специальных операций подготовить план возможного вторжения в Гренландию. При этом идею силового сценария военное руководство пока заблокировало.

Также мы писали, что после угроз Трампа в Дании заявили, что страна усилит военное присутствие в Гренландии.