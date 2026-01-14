Видео
Главная Новости дня Дания усилит военное присутствие в Гренландии из-за Трампа

Дания усилит военное присутствие в Гренландии из-за Трампа

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:12
Трамп отреагировал на решение Гренландии остаться с Данией
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп публично отреагировал на заявление властей Гренландии о намерении оставаться с Данией, а не ориентироваться на Соединенные Штаты. Американский лидер заявил, что не согласен с таким выбором, и фактически пригрозил премьер-министру автономной территории политическими последствиями. Зато в Дании сделали заявление о военной защите.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Трамп не отказывается от идеи аннексировать Гренландию

Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен четко обозначил позицию, что в случае необходимости выбирать между США и Данией, Гренландия останется с Копенгагеном.

Зато Трамп заявил, что не разделяет такого мнения и добавил, что почти ничего не знает о самом премьере. По его словам, подобная позиция "станет для него большой проблемой".

Параллельно Дания объявила о намерении усилить свое военное присутствие в Гренландии. Такое заявление сделали после критики со стороны США относительно недостаточных инвестиций Копенгагена в оборону этой территории.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна продолжит наращивать военное присутствие.

"Мы будем продолжать усиливать наше военное присутствие в Гренландии, но также еще больше сосредоточимся в рамках НАТО на проведении большего количества учений и усилении присутствия НАТО в Арктике", — сказал он.

Напомним, тем временем министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен отреагировала на угрожающие заявления Трампа и обратилась к Великобритании.

Между тем в Конгрессе США уже внесли законопроект об аннексии Гренландии.

А некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, заявили, что Дональд Трамп якобы отдал приказ командованию Сил специальных операций начать подготовку плана вторжения в Гренландию.

скандал НАТО Дональд Трамп Дания Гренландия аннексия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
