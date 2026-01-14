Відео
Україна
Головна Новини дня Данія посилить військову присутність у Гренландії через Трампа

Данія посилить військову присутність у Гренландії через Трампа

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:12
Трамп відреагував на рішення Гренландії залишитися з Данією
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп публічно відреагував на заяву влади Гренландії про намір залишатися з Данією, а не орієнтуватися на Сполучені Штати. Американський лідер заявив, що не погоджується з таким вибором, і фактично пригрозив прем'єр-міністру автономної території політичними наслідками. Натомість у Данії зробили заяву щодо військового захисту. 

Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен чітко окреслив позицію, що у разі необхідності обирати між США та Данією, Гренландія залишиться з Копенгагеном.

Натомість Трамп заявив, що не поділяє такої думки і додав, що майже нічого не знає про самого прем'єра. За його словами, подібна позиція "стане для нього великою проблемою".

Паралельно Данія оголосила про намір посилити свою військову присутність у Гренландії. Таку заяву зробили після критики з боку США щодо недостатніх інвестицій Копенгагена в оборону цієї території.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що країна продовжить нарощувати військову присутність.

"Ми продовжуватимемо посилювати нашу військову присутність у Гренландії, але також ще більше зосередимося в рамках НАТО на проведенні більшої кількості навчань та посиленні присутності НАТО в Арктиці", — сказав він.

Нагадаємо, тим часом міністерка бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен відреагувала на загрозливі заяви Трампа та звернулася до Великої Британії.

Тим часом в Конгресі США вже внесли законопроєкт щодо анексії Гренландії.

А деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, заявили, що Дональд Трамп нібито віддав наказ командуванню Сил спеціальних операцій розпочати підготовку плану вторгнення в Гренландію.

скандал НАТО Дональд Трамп Данія Гренландія анексія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
