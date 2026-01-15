Відео
Головна Новини дня Макрон направив до Гренландії війська

Макрон направив до Гренландії війська

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 05:13
Макрон заявив, що відправив до Гренландії французькі війська
Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ухвалив рішення відправити французькі війська до Гренландії. Вони братимуть участь у військових навчаннях і перші підрозділи вже в дорозі.

Про це він розповів у соцмережі Х.

Читайте також:

Що сказав Макрон про відправлення військ до Гренландії

"На прохання Данії я ухвалив рішення про те, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, під назвою "Операція "Арктична витривалість"", — пише Макрон.

Він додав, що перші французькі військові підрозділи вже вирушили в дорогу. За ними підуть інші.

Нагадаємо, що днями до Конгресу США було внесено законопроєкт, який надасть президенту Дональду Трампу дозвіл "вжити необхідних заходів" для придбання Гренландії. Крім того, документ допоможе приєднати Гренландію до Штатів.

За даними Dayli Mail, Трамп наказав командуванню Сил спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію. При цьому ідею силового сценарію військове керівництво поки заблокувало.

Також ми писали, що після погроз Трампа в Данії заявили, що країна посилить військову присутність у Гренландії.

Франція Емманюель Макрон Дональд Трамп Данія Гренландія армія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
