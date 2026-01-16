Левитт заявила, что США будут вести переговоры о Гренландии каждые 2-3 недели

Кэролайн Левитт. Фото: Википедия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены проводить переговоры с чиновниками Дании и Гренландии каждые 2-3 недели. В частности, речь будет идти о приобретении острова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказала Левитт о переговорах по Гренландии

"На этой встрече обе стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры по соглашению о приобретении. Эти переговоры, как мне сказали, будут проходить каждые две-три недели", — заявила Кэролайн Левитт.

Стоит отметить, что 14 января, после переговоров в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что "фундаментальное несогласие" по Гренландии остается. При этом подчеркнул, что обе стороны продолжат переговоры.

Продолжая комментировать ситуацию, Левитт добавила, что размещение европейских военных в Гренландии не повлияет на планы главы Белого дома Дональда Трампа по контролю над островом.

Напомним, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон написал у себя в соцсетях, что принял решение отправить в Гренландию французкие войска.

Также мы писали, что по данным Bild, уже на этой неделе свои войска в Гренландию может отправить Германия.