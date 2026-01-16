Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США будут говорить с Данией и Гренландией каждые 2-3 недели

США будут говорить с Данией и Гренландией каждые 2-3 недели

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 02:09
Левитт заявила, что США будут вести переговоры о Гренландии каждые 2-3 недели
Кэролайн Левитт. Фото: Википедия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены проводить переговоры с чиновниками Дании и Гренландии каждые 2-3 недели. В частности, речь будет идти о приобретении острова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Что сказала Левитт о переговорах по Гренландии

"На этой встрече обе стороны договорились создать рабочую группу из лиц, которые продолжат технические переговоры по соглашению о приобретении. Эти переговоры, как мне сказали, будут проходить каждые две-три недели", — заявила Кэролайн Левитт.

Стоит отметить, что 14 января, после переговоров в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что "фундаментальное несогласие" по Гренландии остается. При этом подчеркнул, что обе стороны продолжат переговоры.

Продолжая комментировать ситуацию, Левитт добавила, что размещение европейских военных в Гренландии не повлияет на планы главы Белого дома Дональда Трампа по контролю над островом.

Напомним, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон написал у себя в соцсетях, что принял решение отправить в Гренландию французкие войска.

Также мы писали, что по данным Bild, уже на этой неделе свои войска в Гренландию может отправить Германия.

США переговоры Дания Европа Гренландия остров
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации