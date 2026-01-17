Видео
Главная Новости дня Красная карточка Трампу — ФРГ угрожает футболом за Гренландию

Красная карточка Трампу — ФРГ угрожает футболом за Гренландию

Дата публикации 17 января 2026 00:43
Бойкот ЧМ-2026 — Германия угрожает Трампу из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Германия может отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года из-за территориальных претензий Дональда Трампа на Гренландию. Такой радикальный шаг рассматривают как последний инструмент влияния на Белый дом.

Об этом заявил Юрген Хардт, влиятельный представитель парламентской группы Союза (CDU/CSU) и доверенное лицо будущего канцлера Фридриха Мерца, сообщает Welt.

Читайте также:

Почему Гренландия может сорвать мундиаль

Возможность силовой аннексии со стороны США — это прямой вызов Дании и безопасности всего Евросоюза. Хардт считает, что только угроза срыва турнира заставит президента США задуматься.

"Отмена турнира была бы, в лучшем случае, последним средством, чтобы вернуть президента Трампа в чувство по вопросу Гренландии, поскольку для него ЧМ-2026 очень важен", — сказал Хардт.

Издание отмечает, что опасения Европы имеют реальную почву на фоне вмешательства США в Венесуэле. Теперь под целью оказалась арктическая зона. Аннексия Гренландии разрушит архитектуру Североатлантического альянса, говорят в ЕС, а это спровоцирует глобальный хаос.

До турнира осталось пять месяцев. Матчи должны принять Канада, Мексика и США. Однако политический кризис ставит праздник футбола под угрозу. Если Трамп пойдет на обострение, стадионы в Америке могут остаться полупустыми, акцентирует издание.

Напомним, что в Белом доме сделали заявление, что США намерены регулярно проводить переговоры с чиновниками Дании и Гренландии.

А до этого Германия заявила, что может направить военных в Гренландию с целью усиления обороны на фоне заявлений и посягательств президента США Дональда Трампа.

Германия Дональд Трамп футбол Гренландия ЧМ-2026 по футболу
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
