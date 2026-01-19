Видео
Путин получил приглашение вступить в Совет мира

Путин получил приглашение вступить в Совет мира

ru
Дата публикации 19 января 2026 13:30
Путин получил приглашение в Совет мира — что известно
Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин получил приглашение присоединиться к "Совету мира", который создал американский президент США Дональд Трамп. В Москве уже рассматривают приглашение.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Как заявил Песков, Москва сейчас изучает полученное предложение и рассчитывает на дальнейшие контакты с американской стороной для уточнения всех деталей. Представитель Путина подтвердил, что приглашение поступило по дипломатическим каналам, и подчеркнул, что решение еще не принято.

Отметим, что "Совет мира" является составляющей мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был наработан при посредничестве Трампа. Ожидается, что именно он возглавит этот орган, который должен координировать будущее управление палестинским анклавом.

Приглашение в Совет уже получили ряд мировых лидеров, в частности из Индии, Австралии, Иордании, Греции, Кипра и Пакистана. О своем участии также сообщали Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился присоединиться к инициативе, как и лидер Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

Участие в "Совете мира" предусмотрено бесплатно, однако взнос в размере одного миллиарда долларов обеспечивает статус постоянного члена. Привлеченные средства планируют направить непосредственно на реализацию мандата Совета, в частности на восстановление инфраструктуры Газы.

Напомним, Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" 16 января.

Кроме того, стало известно, как создание ного альянса может повлиять на Украину.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
